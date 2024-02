Frankfurt am Main (ots) -Die Frankfurter Allgemeine Zeitung lädt junge Menschen ein, sich mit den Grundpfeilern der Demokratie auseinanderzusetzen. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 29. Februar.Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 13 aller Schulformen sind eingeladen, sich in Kreativbeiträgen in Form von Videos, Podcasts, Social Media u.v.m. mit dem Thema "Demokratie" auseinanderzusetzen. Ziel ist es, junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre Meinung auszuformulieren, diese zu vertreten, gewissenhafte Entscheidungen zu treffen und für Demokratie einzustehen. Das Projekt "Demokratie in Aktion" steht im Rahmen des Jubiläums zum 75-jährigen Bestehen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und des Grundgesetzes. Schon mehr als 13.500 Teilnehmer haben sich für den Wettbewerb registriert.Die Teilnehmer des Wettbewerbs erhalten die digitale Ausgabe der F.A.Z. und F.A.S., inklusive F+, um diese als Quelle zu nutzen und ihre Medienkompetenz zu stärken. Das unterstützende Unterrichtsmaterial ist methodisch-didaktisch aufbereitet und gibt zusätzliche Tipps zur Planung, Organisation und Umsetzung des Wettbewerbs. Anmelden können sich Lehrkräfte mit ihrer Schulklasse noch bis zum 29. Februar unter fazschule.net. Projektbeiträge können bis Ende des Jahres eingereicht werden.Pressekontakt:Petra HoffmannFrankfurter Allgemeine ZeitungTelefon +49 69 75 91-2749E-Mail: pe.hoffmann@faz.dewww.faz.netOriginal-Content von: FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33296/5723367