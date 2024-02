Beijing (ots/PRNewswire) -"Das 'nächste China' ist immer noch China!" Mit dieser Bemerkung wandte sich der chinesische Präsident Xi Jinping an die chinesische Geschäftswelt, um auf dem CEO-Gipfel 2023 der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation die Chancen Chinas auf dem Weltmarkt hervorzuheben. Laut Umfragen, die von CGTN und der Renmin University of China (RUC) über das New Era International Communication Research Institute durchgeführt wurden, sehen 90,6 Prozent der weltweit Befragten China als ein wichtiges Land an und betrachten eine Vertiefung der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit China als in ihrem eigenen Interesse.China kann sich nicht isoliert von der Welt entwickeln, und die Welt braucht China für ihren Wohlstand. In den Augen der globalen Akteure ist China nicht nur ein Motor des globalen Wirtschaftswachstums und eine Chance für die weltweite Entwicklung, sondern auch ein Stabilisator und zuverlässiger Partner der internationalen Gemeinschaft. In der Umfrage gaben 84,5 Prozent der Befragten an, dass China der einflussreichste Wirtschaftsakteur der Welt ist. 81,9 Prozent der Befragten halten China für ein Land voller Möglichkeiten und sind der Meinung, dass die Entwicklung Chinas der Welt Chancen bieten wird. Weitere 75,6 Prozent der Befragten hoffen, dass ihre Heimatländer gute Beziehungen zu China unterhalten können, da sie der Meinung sind, dass Chinas aktive Beteiligung an internationalen Angelegenheiten zur Aufrechterhaltung einer fairen und vernünftigen internationalen Ordnung beitragen kann. Die Befragten gaben an, dass von den acht wichtigsten Ländern der Welt, darunter China und die Vereinigten Staaten, die Wirtschafts- und Handelskontakte mit China den größten Nutzen für ihre Länder bringen. In ihren Augen ist China auch der zuverlässigste Partner.Das Vertrauen der Welt in die chinesische Wirtschaft und die damit verbundenen Erwartungen ergeben sich aus dem großen und stabilen Markt Chinas und dem Konzept einer ausgewogenen, koordinierten und integrativen Entwicklung, das China in seinem Außenhandel verfolgt hat. In diesem Zusammenhang schätzen 63,2 Prozent der Befragten weltweit die Beständigkeit und Stabilität der chinesischen Außenpolitik und sind der Meinung, dass China "ein stabilisierendes Element" in die turbulente Welt gebracht hat. Weitere 64,6 Prozent der Befragten halten China für ein verantwortungsbewusstes Land, das eine zunehmend wichtige und konstruktive Rolle in der Weltpolitik spielt.Von den Konzepten einer globalen Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft, dem Projekt "Neue Seidenstraße", der Globalen Entwicklungsinitiative, der Globalen Sicherheitsinitiative, der Globalen Zivilisationsinitiative bis hin zu Chinas Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, um eine historische Versöhnung zu erreichen, und der Förderung der UN-Klimakonferenz, um den "VAE-Konsens" zu erreichen - Chinas Ideen, Pläne und Weisheit gewinnen immer mehr Vertrauen in der internationalen Gemeinschaft und wecken Erwartungen. In der Umfrage stimmten 76,5 Prozent der Befragten zu, dass China ein Land ist, das Respekt verdient. Insgesamt 84,2 Prozent der weltweit Befragten loben China als ein erfolgreiches Land. Gleichzeitig glauben 80,1 Prozent der Befragten, dass Chinas internationaler Einfluss wächst, und erwarten, dass China mehr wertvolle Erfahrungen für die Weltordnungspolitik liefern wird.Die Umfragen wurden weltweit durchgeführt, wobei 15.037 Personen aus Industrieländern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich, Japan und Südkorea sowie aus Entwicklungsländern wie Peru, Mexiko, Thailand und Nigeria befragt wurden.https://news.cgtn.com/news/2024-02-26/CGTN-polls-on-China-s-economy-III-The-next-China-is-still-China--1rvluMDbcUE/p.htmlView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-cgtn-umfragen-zu-chinas-wirtschaft-teil-iii-das-nachste-china-ist-immer-noch-china-302072698.htmlPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5723378