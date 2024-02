DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. Februar (vorläufige Fassung)

=== *** 02:00 NZ/Reserve Bank of New Zealand, Ergebnis der geldpolitischen Sitzung *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Jahresergebnis 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Scout24 SE, vorläufiges Jahresergebnis und Kapitalmarkttag (10:00 PK) 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Geschäftsbericht *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis 08:30 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Jahresergebnis 09:00 DE/Flatexdegiro AG, Pressekonferenz zum Jahresergebnis *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:35 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pressestatement vor dem Besuch der Handwerksmesse, München 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,7 zuvor: 96,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,2 zuvor: -9,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -15,5 Vorabschätzung: -15,5 zuvor: -16,1 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar 11:30 DE/Auktion 1,00-prozentiger Bundesanleihe über 1 Mrd EUR mit Laufzeit Mai 2038 und Auktion 3,25-prozentiger Bundesanleihe über 500 Mio EUR mit Laufzeit Juli 2042 13:00 DE/Regierungs-PK 13:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Expertenkommission "Forschung und Innovation" übergibt Jahresgutachten, Berlin *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +3,3% gg Vq 1. Veröff.: +3,3% gg Vq 3. Quartal: +4,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,5% gg Vq 1. Veröff.: +1,5% gg Vq 3. Quartal: +3,3% gg Vq *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:30 US/Atlanta Fed President Bostic, Rede bei Veranstaltung der Greater North Fulton Chamber of Commerce *** 18:00 DE/Freenet AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q - US/New York Fed Governor Williams, Besuch Long Islands - BR/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure ===

