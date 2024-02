Neue Konkurrenz für Novo Nordisk und Eli Lilly: Der kleine Pharmakonzern Viking Therapeutics hat Erfolge mit einem Schlankheitsmittel erzielt. Die Aktie hebt ab. Die Aktien von Viking Therapeutics stiegen am frühen Dienstag zeitweise über 100 Prozent, nachdem das Unternehmen positive Ergebnisse einer Phase-2-Studie für sein Medikament VK2735 zur Gewichtsreduktion bekannt gegeben hatte. Das Mittel wird von dem Unternehmen sowohl in injizierbarer als auch in oraler Form zur Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes entwickelt. Die Studie erreichte alle primären und sekundären Endpunkte und zeigte bei allen Dosierungen eine statistisch signifikante Reduktion des Körpergewichts im Vergleich zu …