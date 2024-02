DJ MÄRKTE EUROPA/DAX mit neuem Allzeithoch - Rally bei Casino

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte bleiben am Dienstagnachmittag gut unterstützt. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 17.524 Punkte, bei 17.552 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent auf 4.881 Punkte höher. Ein Blick auf die Sektoren zeigt, dass Rohstoff- und Ölwerte gesucht sind mit Aufschlägen von 1,7 bzw. 0,9 Prozent. Für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison die Impulse, im Wochenverlauf legen rund 10 Prozent der Unternehmen aus dem Stoxx-Europa-600 ihre Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2023 vor.

Der Vermögensverwalter QC Partners sieht indes in den dünner werden Umsätzen ein Warnsignal. "Offensichtlich werden Anleger jetzt doch vorsichtiger. Das sind erste Anzeichen einer Kaufzurückhaltung. Aus technischer Sicht ist der DAX nach dieser imposanten Rally überkauft. Ein Rücksetzer wäre jetzt alles andere als eine Überraschung und sogar gesund für die weitere Entwicklung an den Märkten", heißt es.

Munich Re von Ausschüttungen und Zahlen nur wenig bewegt

Munich Re verlieren 0,8 Prozent nach Zahlenausweis. Der Rückversicherer habe ein starkes Ergebnis für 2023 vorgelegt, urteilt die DZ Bank. Dieses hätte noch höher ausfallen können, da Munich Re erstens gezielt Veräußerungsverluste auf Anleihen realisiert habe, um zu höheren Zinsen reinvestieren zu können, und zweitens die versicherungstechnischen Rückstellungen weiter konservativ gestärkt habe.

Im Vorfeld der Ergebnisvorlage am Morgen hatte der Konzern am Vorabend bereits einen Aktienrückkauf im Volumen von 1,5 Milliarden Euro und eine Dividende je Aktie von 15,00 nach zuletzt 11,60 Euro angekündigt. Analysten waren im Konsens von lediglich von 12,49 Euro ausgegangen. Laut den Citi-Analysten entspricht der Rückkauf der Erwartung, die Dividende sei aber eine positive Überraschung.

Puma zeigen sich nach finalen Geschäftszahlen 1,6 Prozent leichter. Puma plant für 2023 nach einem deutlichem Gewinnrückgang eine Dividende auf Vorjahresniveau von 0,82 Euro je Aktie. Mit einem Plus von 2,8 Prozent werden die Jahreszahlen 2023 von New Work quittiert. Die Mutter der Job-Netzwerke Xing und Kununu konnte bei Umsatz und operativem Ergebnis die Zahlen des Vorjahres fast erreichen.

Laut DZ Bank hat Dürr mit der Geschäftsentwicklung 2023 die Markterwartungen insgesamt leicht übertroffen. Dürr steigen um 0,4 Prozent. Mit Gewinnmitnahmen geht es für die Rheinmetall-Aktie 1,7 Prozent nach unten, bei Renk sind es 3,8 Prozent.

Auffällig ist für einige Marktteilnehmer eine Häufung von positiven Analystenkommentaren zu DAX-Werten. Am Berichtstag hat Jefferies das Siemens-Ziel auf 225 von 185 Euro erhöht und JP Morgan das Ziel von SAP auf 205 von 182 Euro. Am Vortag hatte unter anderem Stifel BASF auf "Buy" von "Hold" hochgestuft. Gerade die Aktien der Schwergewichte wie Siemens oder SAP sind die Garanten der jüngsten Aufwärtsbewegung des DAX. SAP handeln 0,7 Prozent fester und Siemens 0,8 Prozent.

In Großbritannien drohen E-Zigaretten höhere Steuern

Buoygues machen einen Satz um 6,9 Prozent in Reaktion auf Geschäftszahlen und Ausblick des französischen Mischkonzerns. Der operative Gewinn sei mit 19 Prozent stärker als erwartet gesteigert worden, sagen Marktteilnehmer. Die Ausblicke der einzelnen Geschäftsbereiche klängen unter dem Strich zuversichtlich. Casino kommen sogar auf ein Plus von knapp 44 Prozent - ein Pariser Handelsgericht hat den Restrukturierungsplan des von Daniel Kretinsky geführten Konsortiums zur Rettung der Gruppe gebilligt.

Imperial Brands fallen in London um 4,6 Prozent zurück. Den Anlegern missfällt, dass in Großbritannien nicht nur die Tabaksteuer erhöht werden, sondern auch eine neue auf E-Zigaretten (Vaping) eingeführt werden soll. Diese könnte laut Presseberichten kommende Woche im Rahmen der Budget-Ankündigung vorgestellt werden. Das sei ein unerwünschter Bumerangeffekt, sagt ein Händler. Denn noch im Dezember habe das Unternehmen selbst eine stärkere Regulierung des Vaping Marktes in Großbritannien gefordert.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.880,98 +0,3% 16,69 +8,0% Stoxx-50 4.299,43 +0,2% 7,71 +5,0% DAX 17.523,54 +0,6% 100,31 +4,6% MDAX 25.928,11 +0,6% 142,32 -4,5% TecDAX 3.410,69 +0,3% 10,01 +2,2% SDAX 13.816,22 +0,6% 75,61 -1,0% FTSE 7.682,78 -0,0% -1,52 -0,6% CAC 7.949,70 +0,3% 19,88 +5,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,44 -0,00 -0,13 US-Zehnjahresrendite 4,29 +0,01 +0,41 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:20 Mo, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0837 -0,1% 1,0858 1,0851 -1,9% EUR/JPY 163,02 -0,3% 163,37 163,58 +4,8% EUR/CHF 0,9539 -0,1% 0,9548 0,9555 +2,8% EUR/GBP 0,8554 +0,0% 0,8558 0,8555 -1,4% USD/JPY 150,42 -0,2% 150,45 150,75 +6,8% GBP/USD 1,2668 -0,1% 1,2688 1,2684 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2124 +0,0% 7,2098 7,2118 +1,2% Bitcoin BTC/USD 56.879,83 +4,0% 56.260,62 52.859,90 +30,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,31 77,58 +0,9% +0,73 +8,2% Brent/ICE 83,06 82,53 +0,6% +0,53 +8,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 24,225 23,85 +1,6% +0,38 -25,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.035,29 2.031,24 +0,2% +4,05 -1,3% Silber (Spot) 22,58 22,53 +0,3% +0,06 -5,0% Platin (Spot) 891,55 881,10 +1,2% +10,45 -10,1% Kupfer-Future 3,82 3,82 -0,0% -0,00 -1,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

February 27, 2024 10:01 ET (15:01 GMT)

