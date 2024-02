Innsbruck (ots) -Fall Leon: Verteidigung deckt Ermittlungspannen auf und kritisiert die Verletzung der Unschuldsvermutung. Ein Enthaftungsantrag wurde eingebracht.Ende August 2022 ist der 6-jährige Leon tot in der Kitzbüheler Ache aufgefunden worden. Im Februar 2023 wurde der Vater des Buben als dringend tatverdächtig festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Doch jetzt hat die Verteidigung einen Enthaftungsantrag gestellt - mit guten Gründen.Denn die Verteidigung listet eine ganze Reihe von Argumenten, Fakten und fragwürdigen Rückschlüssen der Ermittlungsbehörden auf.Ihre Ansprechpartner:- Rechtsanwalt Dr. Albert Heiss (Verteidigung des angeklagten Vaters)- Rechtsanwalt Mag. Mathias Kapferer (Anwalt der Mutter von Leon)Ort: AC Hotel, Raum Seefeld, Salurnerstraße 15, 6020 InnsbruckZeit: Donnerstag, 29.2.2024, 10 UhrEinladung zur Pressekonferenz: Fall LeonFall Leon: Verteidigung deckt Ermittlungspannen auf und kritisiert die Verletzung der Unschuldsvermutung.Ein Enthaftungsantrag wurde eingebracht.Datum: 29.02.2024, 10:00 - 11:00 UhrOrt: AC Hotel by Marriott InnsbruckSalurner Str. 15, 6020 Innsbruck, ÖsterreichPressekontakt:Zielblick-Coaching e.U.Günther Schimatzekoffice@zielblick-coaching.at+43 676 955 3881Original-Content von: Zielblick-Coaching e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173624/5723442