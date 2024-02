ReNAgade Therapeutics, ein Unternehmen, das das grenzenlose Potenzial von RNA-Medikamenten freisetzt, gab heute bekannt, dass Joe Bolen, Ph.D., exkutiver Partner bei MPM BioImpact, ehemaliger Chief Scientific Officer bei PureTech Health und ehemaliger Präsident für Forschung und Entwicklung von Moderna Therapeutics, als erster Chief Science Innovation Officer des Unternehmens fungieren wird.

"Joe ist ein bahnbrechender Wissenschaftler und Experte für Arzneimittelentwicklung, der mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Onkologie und Immunologie zu ReNAgade bringt", sagte Amit D. Munshi, Chief Executive Officer von ReNAgade. "In dieser neu geschaffenen Position wird Joe das Unternehmen in Bezug auf die Forschungsstrategie und -ausrichtung beraten und dabei helfen, unsere führenden Programme zu Entwicklungsmeilensteinen zu führen. Wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen."

"ReNAgade ist branchenführend in seinem Bestreben, die Grenzen der RNA-Medizin zu überwinden", sagte Dr. Bolen. "Ich bin begeistert, dem Unternehmen beizutreten und eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Forschungspläne zu übernehmen, während wir gemeinsam daran arbeiten, die multimodale RNA-Plattform von ReNAgade in therapeutische Fortschritte für Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf umzusetzen."

Dr. Bolen bringt mehr als 45 Jahre Industrie- und Forschungserfahrung in ReNAgade ein. Er ist exekutiver Partner bei MPM BioImpact und war zuvor Chief Scientific Officer bei PureTech Health. Bevor er zu PureTech kam, beaufsichtigte er als Präsident für Forschung und Entwicklung und Chief Scientific Officer alle Aspekte der Forschung und Entwicklung bei Moderna Therapeutics. Zuvor war er Chief Scientific Officer bei Millennium Pharmaceuticals und Global Head of Oncology Research bei Takeda Pharmaceutical Company. Bevor er 1999 zu Millennium kam, hatte Dr. Bolen leitende Positionen in Forschung und Entwicklung bei Hoechst Marion Roussel, Schering-Plough (DNAX) und Bristol Myers Squibb inne. Er begann seine Karriere an den National Institutes of Health (NIH), wo er zur Entdeckung einer Klasse von Proteinen beitrug, die als Tyrosinkinase-Onkogene bekannt sind und das Immunsystem maßgeblich regulieren. Er erwarb einen Doktortitel in Immunologie und absolvierte seine Postdoc-Ausbildung in molekularer Virologie am Kansas State University Cancer Center. Er schloss sein Studium an der University of Nebraska mit einem B.S. in Mikrobiologie und Chemie ab.

Über ReNAgade Therapeutics

Die Aufgabe von ReNAgade ist es, das Potenzial von RNA-Medikamenten für die Behandlung von Krankheiten überall im Körper zu erschließen. Wir kombinieren unsere neuartigen RNA-Bereitstellungsplattform mit einer umfassenden RNA-Plattform, was ein komplettes RNA-System für die Codierung, Bearbeitung und den Geneinbau für die Entwicklung neuer Medikamente ermöglicht.

Wir stellen ein Team mit umfassender RNA-Fachkompetenz und Bereitstellungsexpertise zusammen, um RNA-Medikamente zu entwickeln, die einen echten Paradigmenwechsel ermöglichen.

ReNAgade Therapeutics- RNA ohne Grenzen

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Technologien und seine Führungsrolle finden Sie unter https://renagadetx.com/

