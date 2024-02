Krypto Bullrun: Bitcoin ETFs verzeichnen Rekord beim Handelsvolumen

Der Kryptomarkt ist im Aufschwung. Der Bullrun, auf den viele lange gewartet haben, ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Allein in den letzten 24 Stunden ist der Bitcoin-Kurs um mehr als 10 % gestiegen. Auf Monatssicht sind es mehr als 35 %. Einer der Gründe für die Rallye sind die Spot Bitcoin ETFs, die im Januar dieses Jahres genehmigt wurden. Tag für Tag fließen hier hunderte Millionen Dollar in den Markt und allein gestern ist ein netto Kapitalzufluss von mehr als 500 Millionen Dollar am Ende übrig geblieben. Beim Handelsvolumen wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

2,4 Milliarden Dollar Handelsvolumen

Es sind Zahlen, mit denen niemand gerechnet hat. Zwar wollten Bitcoin-Befürworter schon seit Jahren Spot ETFs, dass diese nach der Zulassung aber so einschlagen, hat auch die optimistischsten Prognosen übertroffen. Allein gestern wurden die Anteile der Fonds für mehr als 2,4 Milliarden Dollar gehandelt. Unterm Strich ist dabei auch einiges übrig geblieben. Mehr als 500 Millionen Dollar wurden dadurch gestern in den Markt gespült. Dabei werden täglich nur Bitcoin im Wert von mehr als 50 Millionen Dollar geschürft.

It's official..the New Nine Bitcoin ETFs have broken all time volume record today with $2.4b, just barely beating Day One but about double their recent daily average. $IBIT went wild accounting for $1.3b of it, breaking its record by about 30%. pic.twitter.com/MiCs1rzttM - Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 26, 2024

Mit dem Halving halbiert sich die Menge neuer Bitcoin, die täglich geschürft wird. Gleichzeitig dürfte die Nachfrage mit steigenden Kursen noch weiter steigen. Das Ende der Fahnenstange dürfte hier also noch lange nicht erreicht sein, auch wenn die Bitcoin ETFs schon jetzt den Anschein machen, als würden sie schon bald die Gold ETFs überholen.

Bullen nicht mehr zu stoppen

Am Kryptomarkt wird gerne von 4-Jahres-Zyklen gesprochen, da das Bitcoin Halving alle 4 Jahre stattfindet und in der Vergangenheit immer zu massiven Kurssteigerungen geführt hat. Im April dieses Jahres ist es wieder soweit. Allerdings wurden die ganz großen Gewinne bisher immer in den anderthalb Jahren nach dem Halving gemacht. Diesmal steigt der Kurs schon vorher stark an, sodass es sogar zu einem neuen Allzeithoch kommen könnte, bevor das Halving durchgeführt wurde.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Neben dem Halving und den Spot Bitcoin ETFs soll es heuer auch zu Zinssenkungen durch die Zentralbanken in den USA und in Europa kommen, wodurch die Bullen weiter angetrieben werden dürften. Es sieht also stark danach aus, als könnte die wichtige Hürde von 100.000 Dollar für einen Bitcoin schon in diesem Jahr erreicht werden. In diesem bullishen Umfeld kommen auch zahlreiche vielversprechende Alternativen auf den Markt, wobei Investoren derzeit vor allem auf die nachhaltigere Variante Green Bitcoin ($GBTC) setzen.

Mehr als eine Million Dollar für Green Bitcoin

Wem der Einstieg in Bitcoin bei 57.000 Dollar zu riskant ist, der könnte mit Green Bitcoin eine Alternative, die derzeit noch deutlich niedriger bewertet ist, in Erwägung ziehen. Hierbei handelt es sich nicht nur um eine nachhaltigere Kryptowährung, da diese auf der Ethereum Blockchain läuft, sondern auch um eine Gelegenheit, noch im ICO (Initial Coin Offering) einzusteigen. Ein ICO ist der frühestmögliche Zeitpunkt, um in ein neues Kryptoprojekt zu investieren, das nach dem Launch beim Listing an den Kryptobörsen durch die Decke gehen kann.

(Green Bitcoin Website - Quelle: Green Bitcoin)

Schon während des Vorverkaufs haben Investoren $GBTC-Token im Wert von mehr als einer Million Dollar gekauft. Dabei wird der Presale in mehrere Phasen aufgeteilt, wovon jede mit einer Preiserhöhung einhergeht, was für frühe Käufer bereits einen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen bedeutet. Analysten vermuten, dass der $GBTC-Kurs beim aktuellen Bullrun, von dem vor allem an BTC angelehnte Coins profitieren dürfen, um mehr als das 20-fache steigen könnte, sobald der Coin nach dem Presale an den Kryptobörsen gelistet wird.

