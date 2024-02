© Foto: Seth Wenig/AP/dpa



Bei EUR / NOK könnte mittelfristig die Krone die Oberhand gewinnen, glaubt der Senior FX Dealer von Ebury, Kai-Philipp Adamietz. Außerdem: Was den Renminbi attraktiv macht und welcher Langfrist-Trend in Gefahr ist. EUR / CNY Die chinesische Wirtschaft steckt in einer angespannten Lage: Nicht nur die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt belasten die Stimmung. Erst kürzlich hat die chinesische Notenbank erneut interveniert und die Hypothekenzinsen mit fünfjähriger Laufzeit gesenkt. Die Irritationen rund um China führen dazu, dass sich die Terminabschläge bei Forwards in EUR / CNY kontinuierlich ausweiten. Das zeigt eine wachsende Divergenz zwischen den Zinsniveaus beider …