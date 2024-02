Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -ng-voice, ein führender Anbieter von Sprach- und Künstliche-Intelligenz-Lösungen, kündigt seine Teilnahme am Mobile World Congress 2024 (MWC) an, der weltweit größten Veranstaltung der Mobilfunkbranche, die vom 26. bis 28. Februar in Barcelona stattfindet. Auf der diesjährigen Messe wird ng-voice seine neuesten innovativen Lösungen vorstellen, mit denen Betreiber ihre Produktionskosten für Sprache radikal senken, ihren Betrieb dank der KI-Unterstützung optimieren und neue innovative, umsatzsteigernde Anwendungen auf dem IMS einführen können.ng-voice ermöglicht es Telekommunikationsbetreibern:- die Kosten für die Sprachproduktion zu senken: mit ihren Lösungen erhebliche Kosteneinsparungen zu erzielen.- den Betrieb mit KI zu optimieren: KI für eine effiziente Netzwerkverwaltung und Servicebereitstellung zu nutzen.- umsatzfördernde Anwendungen zu starten: neue Sprachdienste für zusätzliche Einnahmequellen zu entwickeln und einzuführen.Einführung von Hyperscale IMS:Dr. David Bachmann, Geschäftsführer ng-voice, sagte, "ng-voice bietet eine Cloud-native IMS-Lösung, die perfekt auf die Bedürfnisse von Telekommunikationsbetreibern jeder Größe abgestimmt ist: ein vollständig virtualisiertes und containerisiertes IMS, das Skalierbarkeit und Kostensenkung ermöglicht und einfach zu bedienen ist."Die bahnbrechende Lösung ist das branchenweit erste 100% containerisierte und Kubernetes-basierte IMS für VoLTE/VoNR. Die revolutionäre Plattform bietet nahtlose Skalierbarkeit, Flexibilität der Infrastruktur und automatisierte Effizienz zu einem attraktiven Preis.Die Hiperscale IMS-Lösung ermöglicht zukunftssichere Netzwerke. legt den Schwerpunkt auf Kosteneffizienz und einfache Bereitstellung und bietet gleichzeitig die gesamte Palette der IMS-Funktionen. Es ist ideal für Betreiber, die ihre 4G/5G-Netze zukunftssicher machen wollen und dabei Wert auf Kosteneffizienz und einfache Bereitstellung legen.Die Lösung ist architekturunabhängig und funktioniert nahtlos auf jeder Infrastruktur, von Bare Metal bis zur Public Cloud.Vorteile für die Betreiber:- Geringere TCO (Gesamtbetriebskosten): Bis zu 80 % Einsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen.- Infrastrukturunabhängig: Vielseitiger Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen.- Automatisierte Vorgänge: Schnelle und effiziente Einführung und Nutzung neuer Dienste.Vorteile eines containerisierten IMS:- Geringerer Ressourcenverbrauch: Geringere Infrastruktur- und Betriebskosten.- Herstellerneutraler Ansatz: Keine Bindung an einen bestimmten Anbieter, so dass der Einsatz in jeder Infrastruktur möglich ist.- Dynamische Skalierung: Passt die Ressourcen an die sich ändernde Verkehrsnachfrage an.- Automatisiertes Lebenszyklusmanagement: Vereinfachter Betrieb einschließlich automatischer Bereitstellung, Skalierung und Selbstheilung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2347688/ng_voice.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2347689/ng_voice.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ng-voice-stellt-seine-hyperscale-ims-losung-fur-telekommunikationsunternehmen-vor-302073166.htmlOriginal-Content von: ng-voice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097817/100916414