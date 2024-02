Berlin - Frauen leisten nach wie vor einen deutlich größeren Teil der häuslichen Sorge-Arbeit. Das geht aus einer Studie des Wirtschaftsforschungsunternehmens Prognos hervor, über die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben) berichten.



Insgesamt entfallen von 117 Milliarden Stunden sogenannter "Care-Arbeit" 72 Milliarden Stunden auf Frauen. Weit vorne liegen Frauen in den Kategorien Kinderbetreuung, Haushalt und Pflege. Männer investieren nur im Bereich Gartenarbeit und Reparatur mehr Zeit als Frauen.



Allein die von Frauen und Männern geleistete Care-Arbeit in den Bereichen Kinderbetreuung und Altenpflege wäre demnach mit 1,2 Billionen Euro entlohnt worden, wenn sie mit einem durchschnittlichem Stundenlohn bezahlt worden wäre. Auch hier wäre mit 826 Milliarden Euro ein Großteil an Frauen entfallen. Grundlage für die Berechnungen, die sich auf das Jahr 2021 beziehen, sind Daten aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP).

