Die globale Streaming-Technologieplattform von Brightcove verbindet sich mit der Anzeigenplattform von Google, um Kunden dabei zu helfen, die Monetarisierung ihrer Videoinhalte durch effizientere Anzeigen-Einnahmenvorgänge und eine nahtlose Anzeigen-Tech-Erfahrung voranzutreiben

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit zuverlässigste Unternehmen für Streaming-Technologien, geht mit Google Ad Manager eine strategische Partnerschaft ein, um seinen Anzeigen-Monetarisierungsdienst zu verbessern. Diese Zusammenarbeit erweitert das Angebot von Brightcove durch die Unterstützung bestehender und zukünftiger Kunden, die die umfassende Verkaufsplattform für digitale Werbung von Google Ad Manager für ihre digitalen Werbeaktivitäten nutzen. Außerdem ist Brightcove dadurch in der Lage, seinen Kunden zusätzliche Impressionen für größere Zielgruppen zu liefern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240227079680/de/

Brightcove forms a strategic partnership with Google Ad Manager to strengthen its Ad Monetization service. (Photo: Business Wire)

"Durch die Partnerschaft mit Google Ad Manager kann Brightcove das Support- und Serviceangebot erweitern, um Kunden dabei zu helfen, ihre Videoinhalte zu monetarisieren und mehr Einnahmen aus ihren Websites und Apps zu erzielen", sagte der CEO von Brightcove, Marc DeBevoise. "Die Partnerschaft spiegelt unser Engagement wider, die besten Streaming-Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen, damit sie ihren Videocontent vorantreiben, ein größeres Publikum erreichen, ihre Werbestrategie optimieren und die Werbeeinnahmen maximieren können."

Die Integration von Brightcove und Google Ad Manager macht es für Medienunternehmen, Publisher und Werbetreibende einfacher, Anzeigengelder von traditionellen Vertriebskanälen auf OTT-Streamingdienste und CTV-Geräte umzuleiten. Außerdem erhält Brightcove Zugriff auf den programmatischen Anzeigenmarkt von Google, um zusätzliche Nachfrage für die Anzeigenbestände seiner Kunden zu erschließen.

Die Kunden von Brightcove, die Google Ad Manager oder Ad Manager 360 nutzen, können fortan:

durch das Verwalten von Videoinventar über eine Server-zu-Server-Verbindung den Wettbewerb um höhere CPMs ankurbeln, was eine dynamischere Preisgestaltung und wettbewerbsfähige Tarife ermöglicht

das Google Multiple Customer Management-Programm nutzen, um Brightcove Marketplace problemlos zu übernehmen ein Ökosystem von Anwendungen und Integrationen, die den Wert der Videoplattform von Brightcove steigern

Videoinventar mit zusätzlicher Nachfrage über Google Advertising Exchange (AdX) verwalten

mehr schlüsselfertige Berichte durch Exporte von historischen Berichten in Dashboards erhalten

die Anzahl der fatalen VAST-Fehler, die Anzeigenanfragen geräteübergreifend einschränken, reduzieren

Außer der Partnerschaft mit Google Ad Manager hat Brightcove kontinuierlich seinen Anzeigen-Monetarisierungsdienst seit dessen Einführung im Jahr 2023 gestärkt, und zwar durch die Einführung von Ad Insights und den Aufbau von Partnerschaften mit Unternehmen wie Magnite und PubMatic. Die jüngsten Partnerschaften unterstreichen das Engagement von Brightcove, im Namen seiner Kunden Beziehungen zu den bekanntesten Werbeplattformen der Branche aufzubauen, um ein nahtloses Erlebnis zu bieten, das die größten Herausforderungen bei der Monetarisierung von Videocontent beseitigt.

Weitere Informationen finden Sie unter Brightcove.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren. Die intelligente Videoplattform von Brightcove ermöglicht es Unternehmen in über 60 Ländern, effektiver an Kunden zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Brightcove wurde mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenweit führende Betriebszeiten und unübertroffene Skalierbarkeit ausgezeichnet und verschiebt ständig die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X (Formerly Twitter), Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240227079680/de/

Contacts:

Medien

Joseph J. Nuñez

Director, Global Communications and Public Relations

press@brightcove.com