DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Macron/Ukraine:

"Der Gegensatz zur Position des Bundeskanzlers, der noch wenige Stunden zuvor erstmals zu begründen versuchte hatte, warum er den Marschflugkörper Taurus nicht an die Ukraine liefert, könnte größer kaum sein. Die Maxime seines Handelns: Nichts tun, was auch nur den Anschein einer direkten Konfrontation eines Nato-Staats mit Russland wecken könnte. Man muss die Argumentation des Kanzlers nicht für nachvollziehbar halten, um Macrons Äußerung absurd zu finden. Keine der beiden Positionen überzeugt. (.) Zumal die Attitüde des französischen Präsidenten keinesfalls zu den äußerst mageren Waffenlieferungen seines Landes passt. Den Vorwurf, dass Macron bislang allenfalls einen Bruchteil dessen geliefert hat, was Deutschland an Waffen zur Verfügung stellt, konnte der Präsident nicht entkräften. (.). Wer Bodentruppen anspricht, aber nicht mal ansatzweise genügend Waffen liefert, handelt nicht, wie er vorgibt, im Sinne der Ukraine oder des Westens - er handelt scheinheilig."/DP/jha