FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Februar 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (9.00 h Pk)

07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen

07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (13.00 h Capital Markets Day) 07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (11.00 h Bilanz-Pk) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:30 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Jahreszahlen

11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:00 USA: Apple, Hauptversammlung

22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht

DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Jahreszahlen

USA: HP Inc., Q1-Zahlen

USA: Universal Music Group, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 06:00 JPN: Frühindikatoren 12/23 (vorläufig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/24

08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/24 (endgültig)

11:00 BEL: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 1/24

14:30 USA: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/23

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 1/24 (vorläufig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: «Tech-Forum» des US-Software-Unternehmens NetApp, Sinsheim

10:00 DEU: Eröffnung Internationale Handwerksmesse, mit Handwerkspräsident Jörg Dittrich und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Die jährliche Veranstaltung des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH) ist die Leitmesse des Handwerks. +09.35 Pressestatement von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 10.00 Eröffnung der Messe mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Handwerkspräsident Jörg Dittrich und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) +10.30 Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Panel «Mensch 2035- Wir Superhumans» +11.00 Eröffnung des Panels «Zeit - zu machen» durch Robert Habeck, Jörg Dittrich und Markus Söder +11.00 Kundgebung des Bündnisses «Hand in Hand für unser Land» zur «aktuellen politischen Lage» und zur «schlechten Wirtschaftsprognose». +11.30 Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am «Zukunftsdialog Handwerk» +12.00 Messerundgang von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

10:00 CHE: Swiss Re mit Studie zu den Auswirkungen des Klimawandels und wirtschaftlichen Schäden nach Ländern

10:30 DEU: Pressegespräch Commerzbank: «Anlagestudie 2024 - So investiert Deutschland» (hybrid) Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler und Jörn Pyhel vom Marktforschungsinstitut Ipsos stellen eine von der Commerzbank in Auftrag gegebene Studie vor.

DEU: Konferenz «Bosch Connected World», Berlin

09.30 Medien-Roundtable mit Stefan Hartung, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung und Tanja Rückert, Mitglied der Bosch-Geschäftsführung. 11.00 Keynote-Session mit Stefan Hartung, der Vorstandsvorsitzenden von Trumpf SE, Nicola Leibinger-Kammüller, dem Vorstandsmitglied von SAP SE, Thomas Saueressig, dem Vorstandsvorsitzenden der EnBW, Andreas Schell, und dem Vorstandsmitglied von Rosch Rexroth, Thomas Fechner.

13:15 DEU: Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) übergibt ihr Jahresgutachten an Bundeskanzler Olaf Scholz +13.30 Statement Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger +15.00 virtuelle Pk Expertenkommission



15:00 BRA: Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Sao Paulo

DEU: Die Bertelsmann-Stiftung veröffentlicht Studie zum Umgang der Deutschen mit Desinformation im Internet

VAE: Fortsetzung Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten zur 13. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation, Abu Dhabi °