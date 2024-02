Was für eine Entwicklung, die der AKTIONÄR-Tipp Viking Therapeutics zuletzt hingelegt hat. AKTIONÄR-Leser liegen seit der Empfehlung Anfang Dezember 2023 mittlerweile 376 Prozent in Front. Allein am am Dienstag stieg das Papier 121 Prozent. Grund waren starke Daten für einen Medikamentendaten zur Behandlung von Adipositas. In diesem Bereich sind Novo Nordisk und Eli Lilly derzeit die Marktführer. Im Zuge der jüngsten Viking-Daten gerieten beide Werte zunächst unter Druck.Viking Therapeutics hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...