Der DAX liefert derzeit einen Rekord nach dem anderen ab. Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.500 Punkten hinter sich gelassen hat, steuert er am heutigen Mittwoch den fünften Tag in Folge auf einen neuen Rekord zu. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent höher auf 17.574 Zähler.Im Blickpunkt stehen am heutigen Handelstag einige Quartalszahlen. Es berichten unter anderem Nel, Auto1, Borussia Dortmund, Freenet und am Abend nach US-Börsenschluss ...

