Die Aktien des IT-Dienstleisters Adesso haben am Montag nahtlos an die Kursgewinne vom Freitag im späten Handel angeknüpft. Zuvor hatte das Unternehmen kurz vor Xetra-Schluss Geschäftszahlen für 2023 und einen Ausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht. Die Daten kamen bei den Investoren und Analysten gut an.

