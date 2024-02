Bessere IoT-Konnektivität zu beispiellosen Preisen für 1NCE-Kunden dank Zugang zu allen brasilianischen Netzwerken

Flächendeckende IoT-Konnektivität für 1NCE-Kunden in Nord- und Südamerika von Kanada bis Argentinien sowie in 168 Ländern weltweit

1NCE,ein weltweit führender Anbieter von Software und Konnektivität für das Internet der Dinge (IoT), startet heute in Brasilien. Dank vollständiger Netzabdeckung und IoT-Software zu beispiellosen Preisen, ist 1NCE die beste Option für alle Unternehmen, die einen uneingeschränkten und zuverlässigen IoT-Zugang in Brasilien benötigen. Dafür hat das Unternehmen Vereinbarungen mit allen brasilianischen Mobilfunknetzbetreibern getroffen. Von Kanada im Norden bis Argentinien im Süden kann 1NCE nun eine vollständige Netzabdeckung in Nord- und Südamerika gewährleisten sowie in weltweit 168 Ländern.

1NCE ist als voll autorisierter IoT-Netzbetreiber mit regionalem Hauptsitz in São Paulo registriert und bietet lokales Datenmanagement, Abrechnung und Logistik in Übereinstimmung mit den brasilianischen Handels-, Telekommunikations- und Steuervorschriften an. Mit dem 1NCE Lifetime-Abonnement können Kunden für weniger als die Hälfte des sonst üblichen Marktpreises Gerätedaten sammeln und Sensoren verwalten.

Ivo Rook, Chief Operating Officer bei 1NCE, erklärt: "Das Warten auf zuverlässige IoT-Services in Brasilien hat ein Ende. Von der ersten Minute an, in der wir in São Paulo eröffneten, wollten unsere Kunden loslegen. Wir skalieren schnell und bedienen bereits Kunden mit IoT-Projekten jeder Größe in ganz Brasilien."

1NCE hat sich als Standard für IoT-Services etabliert. Seit Januar gibt es auf der Plattform des Unternehmens Plugins, Software-Erweiterungen führender IoT-Entwickler, die den Funktionsumfang der 1NCE IoT-Plattform ergänzen. Zudem hat 1NCE sein Angebot mit High Data IoT um hochvolumige Datenübertragung erweitert: Kunden mit Lifetime-Abonnement können nun auf Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 25 Mbit/s zugreifen.

Der Kunden-Support, der in Portugiesisch und 24 weiteren Sprachen verfügbar ist, unterstützt Kunden dabei, SIM-Karten und Chips zu finden, die in Brasilien kompatibel sind. Auch für Neukunden ist der Einstieg über den 1NCE Onlineshop ganz einfach möglich.

1NCE ist das einzige Software- und Konnektivitätsunternehmen, das lebenslanges IoT als globales Lifetime-Abonnement anbietet. Mission des Unternehmens ist es, echtes grenzüberschreitendes, zukunftssicheres IoT über die gesamte Lebensdauer eines Geräts zu ermöglichen problemlos und ganz ohne Unsicherheiten. In 165 Ländern und Regionen liefert 1NCE Konnektivität genauso einfach, wie man es von verbrauchsfertigem Strom kennt. Damit öffnet 1NCE die IoT-Welt für Innovatoren, die unsere Umwelt, Städte, das Gesundheitswesen, die öffentliche Sicherheit, die Lieferketten und vieles mehr mit den neuen Möglichkeiten entscheidend verbessern können. Mehr Informationen online oder auf X, LinkedIn und Facebook.

