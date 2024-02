FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt reißt nicht ab. Der Dax steuert am Mittwoch auf den fünften Tag in Folge mit einer Bestmarke zu. Am Vortag hatte die Kauflaune der Anleger ihn am Nachmittag bis auf 17 563 Punkte nach oben getrieben und nun könnte er nochmals einige Punkte draufsatteln.

Eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein moderates Plus von 0,1 Prozent auf 17 577 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird indes ein klein wenig niedriger taxiert.

"Der Aktienmarkt treibt die Anleger, die auf eine Korrektur setzen, weiter vor sich her", sagt der Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Lediglich rund zweieinhalb Prozent trennen den deutschen Leitindex noch von 18 000 Punkten, die der Experte als nächstes Ziel bezeichnet.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate legten Mercedes-Benz um knapp ein Prozent zu. Die US-Bank Jefferies rät zum Kauf der Aktien und begründet dies mit einer starken Bilanz und reichlich Liquidität im Autokonzern.

Dagegen büßten die Papiere von Lanxess vorbörslich fast fünf Prozent ein. Der Chemiekonzern muss Abschreibungen in dreistelliger Millionenhöhe vornehmen./bek/mis

DE0007100000, DE0005470405, DE0008469008, EU0009658145, DE000A0C4CA0