DEUTSCHLAND: - FREUNDLICH - Der Dax steuert am Mittwoch auf den fünften Tag in Folge mit einem Rekord zu. Am Vortag hatte die Kauflaune der Anleger ihn am Nachmittag bis auf 17 563 Punkte nach oben getrieben und nun dürfte er nochmals einige Punkte draufsatteln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 17 574 Zähler. "Der Aktienmarkt treibt die Anleger, die auf eine Korrektur setzen, weiter vor sich her", sagt der Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Lediglich 2,5 Prozent trennen den deutschen Leitindex noch von den 18 000 Punkten, die der Experte als nächstes Ziel bezeichnet. Ein Stück weit hilft zur Wochenmitte, dass der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Vorabend nach dem europäischen Börsenschluss seine Verluste etwas reduzieren konnte. Bevor am Donnerstag mit Spannung erwartete Inflationssignale aus Europa und den USA veröffentlicht werden, stehen am Mittwoch die revidierten Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal im Blick. Die Experten der ING Bank erwarten allerdings keine größeren Veränderungen gegenüber der ersten Veröffentlichung. Bei einer Reihe von verbraucherbezogenen Daten aus der Eurozone erhofften sich Anleger bescheidene Verbesserungen, hieß es von der ING.

USA: - ZURÜCKHALTUNG - An den rekordhohen US-Börsen haben die Anleger am Dienstag weiterhin vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich nur wenig und hielten sich so dicht unter Rekordniveau. Nachdem am Freitag erneut Höchststände erreicht worden waren, hatten Dow & Co zu Wochenbeginn nahezu stagniert. Das könnte bis Donnerstag so bleiben, denn dann stehen die Inflationsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft auf der Agenda. Am Freitag richtet sich der Blick zudem auf den ISM-Indikator aus der Industrie, der wichtige Hinweise auf den konjunkturellen Zustand der US-Wirtschaft gibt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Dienstag um 0,25 Prozent auf 38 972,41 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,17 Prozent auf 5078,18 Zähler. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 17 971,05 Zähler nach oben.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Die Investoren an den wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Sie warten weiter auf wichtige Inflationssignale aus den USA, die dort am Donnerstag auf der Agenda stehen. Der Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent tiefer. In Hongkong sank der Hang-Seng-Index zuletzt um 1,1 Prozent. In Festland-China fiel der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen um 0,3 Prozent.



DAX 17556,49 0,76

XDAX 17588,04 0,91

EuroSTOXX 50 4885,74 0,44

Stoxx50 4299,92 0,19



DJIA 38972,41 -0,25

S&P 500 5078,18 0,17

NASDAQ 100 17971,05 0,21

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,19 +0,06%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0827 -0,16

USD/Yen 150,63 0,09

Euro/Yen 163,09 -0,07

°



ROHÖL:





Brent 83,30 -0,35 USD

WTI 78,56 -0,30 USD

°



