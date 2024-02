NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma SE auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Nach den nicht schlimmer als erwartet ausgefallenen Jahreszahlen richte sich der Blick nun auf den Kapitalmarkttag am 29. Februar, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies auf das breite Themenspektrum des Sportartikelherstellers, wobei sein Fokus auf der Lifestyle-Produktpipeline und dem nächsten Trend (etwa Speedcat) liegen werde und zudem auf dem Großhandel in Nordamerika und in China. Zudem erwarte er, dass sich das Management zum veralteten Profitabilitätsziel von 10 Prozent äußern werde./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 17:50 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 00:45 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

