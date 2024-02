FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt ist auch zur Wochenmitte nicht abgerissen. Der Dax erreichte am Mittwoch im frühen Xetra-Handel den fünften Tag in Folge eine Bestmarke. In der Spitze ging es allerdings nur noch um wenige Punkte aufwärts auf rund 17 572 Zähler.

"Der Aktienmarkt treibt die Anleger, die auf eine Korrektur setzen, weiter vor sich her", sagt der Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Lediglich rund zweieinhalb Prozent trennen den deutschen Leitindex noch von 18 000 Punkten, die der Experte als nächstes Ziel bezeichnet.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,1 Prozent auf 25 940 Punkte nach. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag ebenfalls mit 0,1 Prozent moderat im Minus./bek/stk

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145