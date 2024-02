Krypto-Experte bullish bei diesem Coin: 100x möglich?

Der Kryptomarkt wächst und wächst. Die Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen liegt laut Daten von Coinmarketcap bei über 2,15 Billionen Dollar, wovon Bitcoin mehr als 52 % für sich beansprucht. Ethereum kommt auf über 18 % und die anderen Coins teilen sich die restlichen knapp 30 %. Das führt dazu, dass die Größen ETH und BTC zwar auch ordentliche Gewinne einbringen können, allerdings sind diese aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung deutlich träger als Altcoins mit niedrigerer Bewertung. Kleinere Coins können oft innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches zulegen und eine solche Kursexplosion erwartet auch der Krypto-Experte Michael Wrubel von Scotty the AI.

Bullish für $SCOTTY

Mit Scotty the AI ($SCOTTY) entsteht ein Mix aus einem Meme- und einem KI-Coin. Damit vereint $SCOTTY zwei der meist gehypten Bereiche im Krypto-Space. Coins, die mit Künstlicher Intelligenz zu tun haben, sind in den letzten Tagen durch die Decke gegangen und Meme Coins sind für ihr enormes Gewinnpotenzial bekannt. Das ist auch einer der Gründe, warum Michael Wrubel davon ausgeht, dass $SCOTTY explodieren könnte.

Mit seiner Einschätzung ist Wrubel, der auf Youtube mehr als 300.000 Abonnenten hat, nicht allein. Zahlreiche Analysten haben bereits Prognosen für $SCOTTY abgegeben, die weit über dem aktuellen Vorverkaufspreis liegen. Die Gründe für die mögliche Kursexplosion sind vielseitig.

Jetzt mehr über Scotty the AI erfahren.

Zahlreiche Funktionen

Scotty the AI versucht sein Glück nicht nur als "Wachhund der Blockchain", wie es auf der Seite heißt. $SCOTTY ist mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. So wird es Usern zum Beispiel ermöglicht, blitzschnelle Token-Swaps zu den besten Bedingungen durchzuführen und auch ein eigener Sprachbot soll veröffentlicht werden, der neben Fragen zur Blockchain, Smart Contracts und zur Cyber Security auch allgemeine Fragen beantworten können soll. Auch eine Staking-Funktion ist integriert, die überdurchschnittlich hohe Renditen verspricht.

($SCOTTY Staking-Übersicht - Quelle: Scotty-Website)

Die APY (jährliche Rendite) hängt bei $SCOTTY mit der Größe des Staking Pools zusammen. Wenn mehr Käufer ihre Token staken, sinkt die Rendite. Allerdings kann sich die APY auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Aktuell liegt der Wert noch bei 133 %. Das bedeutet, dass vor allem diejenigen, die sich früh für das Staking entscheiden, eine hohe Rendite mitnehmen können. Möglich wird das, da von Anfang an $SCOTTY-Token für Staking-Belohnungen reserviert wurden.

Jetzt Scotty the AI Website besuchen.

Starkes ICO

ICOs (Initial Coin Offerings) sind Möglichkeiten, eine neue Kryptowährung zu kaufen, noch bevor diese an den Kryptobörsen gelistet wird. Dabei geben die Entwickler den Preis noch vor, während der Kurs an den Börsen durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Bei Scotty the AI ($SCOTTY) wird der Preis schon während des ICOs mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer bis zum Listing an den Kryptobörsen bereits einen hohen Buchgewinn mitnehmen können.

(Scotty the AI Token-Vorverkauf - Quelle: Scotty-Website)

$SCOTTY befindet sich aktuell in der 7. Vorverkaufsstufe, wobei der Preis für einen Token bei 0,00605 Dollar liegt. Bis zum Launch sind noch mehrere Preisanpassungen geplant, sodass der Listing-Preis deutlich höher liegen dürfte. Die nächste Preiserhöhung wird entweder durchgeführt, sobald der Countdown in 7 Tagen abläuft, oder die Token, die für diese Stufe vorgesehen sind, ausverkauft sind. Da Scotty innerhalb kürzester Zeit fast 900.000 Dollar umgesetzt hat, ist davon auszugehen, dass das Vorverkaufsziel von 1,023 Millionen Dollar für diese Phase deutlich schneller erreicht ist, sodass der Preis schon früher erhöht werden dürfte.

Wer sich mit Kryptowährungen befasst weiß, dass Coins, die nach einem erfolgreichen ICO an den Börsen gelistet werden, schnell um ein Vielfaches ansteigen können. Ethereum hat bei seinem ICO noch 0,31 Dollar gekostet und notiert inzwischen bei über 3.200 Dollar. Ganz so stark wird der Anstieg bei $SCOTTY wahrscheinlich nicht ausfalle, aber Renditen von weit mehr als 1.000 % sind nach dem Launch durchaus denkbar.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SCOTTY im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.