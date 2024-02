Kann man an der Börse aus 1.000 Euro in nur zehn Jahren 150.000 Euro machen? Ja, kann man - oder besser gesagt, hätte man können. Mit der Ausnahme-Aktie Nvidia. Angefeuert vom KI-Boom hat sie zuletzt sogar noch einmal beschleunigt. Seit Anfang 2023 beläuft sich das Plus auf satte 440 Prozent. Und allein in den ersten beiden Monaten dieses Jahres ging es schon wieder um fast 60 Prozent nach oben.Man mag es kaum glauben, aber Nvidia ist trotz dieser geradezu irrwitzigen Kurssteigerungen nicht sonderlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...