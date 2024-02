DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Schanghai und Hongkong sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Sehr uneinheitlich ist es am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Sydney zugegangen. In Tokio gab der Nikkei-225-Index nach seiner Rekordjagd um 0,1 Prozent nach auf 39.208 Punkte. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Ausreißer nach unten waren die chinesischen Börsen, wo die Indizes im späten Handel kräftig unter Druck gerieten. Der Schanghai-Composite schloss 1,9 Prozent niedriger, der HSI in Hongkong lag im Späthandel 1,4 Prozent zurück.

Marktteilnehmer spekulierten über "wahrscheinliche Gewinnmitnahmen", nachdem es im Anschluss an die Feiertagspause zum chinesischen Neujahrsfest fast nur nach oben gegangen sei. Insbesondere in Schanghai warteten Akteure außerdem weiter sehnsüchtig auf neue staatliche Stimuli für die maue Konjunktur des Landes. Die Hoffnungen ruhen dabei auf dem nächste Woche stattfindenden Volkskongress.

Zu den großen verlieren in Hongkong gehörten Immobilienaktien. Die seit geraumer Zeit mit finanziellen Engpässen kämpfende Country Garden Holdings sieht sich mit einem Liquidationsantrag gegen sich konfrontiert. Ever Credit wirft Country Garden die Nichtbedienung eines Kredits vor. Der Kurs von Country Garden sackte um rund 11 Prozent ab. Für Longfor ging es um 6,5 und für China Vanke um 3,5 Prozent abwärts.

Tagesgewinner in der Region war unterdessen Seoul mit einem Plus von 1 Prozent. Trotz des deutlichen Aufschlags sprachen Teilnehmer von einem lustlosen Geschäft. Gesucht waren unter anderem die beiden Autowerte Hyundai (+4,0%) und Kia (+4,5%). Für Hanwha Aerospace ging es den dritten Tag in Folge nach oben, diesmal um 8,6 Prozent. Bei dem Triebwerks- und Haubitzenhersteller beflügelten laut Händlern Spekulationen auf Neuaufträge. Korea Gas büßten knapp 5 Prozent ein nach schwachen Viertquartalszahlen und dem ersten Jahresverlust seit drei Jahren.

NexDC verteuerten sich in Sydney um 13 Prozent. Bei dem Betreiber von Rechenzentren wurden die Halbjahreszahlen positiv aufgenommen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.660,40 -0,0% +0,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.208,03 -0,1% +17,3% 07:00 Kospi (Seoul) 2.652,29 +1,0% -0,1% 07:00 Schanghai-Comp. 2.957,85 -1,9% -0,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 16.567,65 -1,3% -1,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.143,13 -0,4% -2,6% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.547,66 -0,7% +7,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:34 % YTD EUR/USD 1,0820 -0,2% 1,0846 1,0858 -2,0% EUR/JPY 163,09 -0,1% 163,22 163,32 +4,8% EUR/GBP 0,8555 +0,1% 0,8549 0,8555 -1,4% GBP/USD 1,2648 -0,3% 1,2686 1,2692 -0,7% USD/JPY 150,73 +0,2% 150,49 150,40 +7,0% USD/KRW 1.334,95 +0,1% 1.333,51 1.330,53 +2,9% USD/CNY 7,1160 +0,1% 7,1119 7,1976 +0,2% USD/CNH 7,2165 +0,0% 7,2139 7,2083 +1,3% USD/HKD 7,8266 +0,0% 7,8243 7,8236 +0,2% AUD/USD 0,6507 -0,6% 0,6545 0,6553 -4,4% NZD/USD 0,6104 -1,1% 0,6172 0,6171 -3,4% Bitcoin BTC/USD 57.875,64 +1,6% 56.952,32 55.901,57 +32,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,47 78,87 -0,5% -0,40 +8,4% Brent/ICE 83,28 83,65 -0,4% -0,37 +8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.028,09 2.030,33 -0,1% -2,24 -1,7% Silber (Spot) 22,34 22,48 -0,6% -0,13 -6,0% Platin (Spot) 884,60 893,00 -0,9% -8,40 -10,8% Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,5% -0,02 -1,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

February 28, 2024 02:55 ET (07:55 GMT)

