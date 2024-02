Los Angeles (ots) -In der Welt der Feinschmecker und Gourmets ist die Vergabe des Gold Awards für Olivenöl ein besonderes Ereignis. In diesem Jahr findet die unermüdliche Einsatzbereitschaft der Familie Jordan und ihrer verbündeten Bauernfamilien besondere Anerkennung, indem sie nicht nur mit dem begehrten Gold Award ausgezeichnet wurden, sondern auch die Preise für Best of Class und herausragendes Verpackungsdesign entgegennehmen dürfen. Die Familie Jordan, Olivenbauern auf der griechischen Insel Lesbos, mit Wurzeln im Rheinland in Deutschland, hat beim renommierten Olivenöl-Wettbewerb in Los Angeles 2024 diese drei prestigeträchtigen Preise errungen. Dieser Erfolg ist nicht nur ein Triumph für das Familienunternehmen, sondern auch ein bemerkenswerter Beleg für die Qualität und den internationalen Stellenwert ihres Olivenöls.Ein Zeichen harter Arbeit und HingabeDie Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. "Gerade in so einer herausfordernden Zeit, wie die letzten zwei Jahre, die von Dürren geprägt war, ist es ein tolles Highlight," reflektiert Bastian Jordan, geschäftsführender Mehrheitsgesellschafter der Jordan Olivenöl GmbH. "Die harte Arbeit im Olivenhain für unsere Bauern und uns wird mit dem LA Award auf tolle Weise gewürdigt."Eine besondere AnerkennungDie Auszeichnung als bestes Olivenöl Griechenlands zu erhalten, ist für die Familie Jordan eine Bestätigung ihrer jahrelangen Mühen und des unerschütterlichen Glaubens an die Qualität ihrer Produkte. "Als bestes Olivenöl Griechenlands bei diesem über 100 Jahre bestehenden Award in Los Angeles ausgezeichnet zu werden ist schon etwas Besonderes!" betont Bastian Jordan. Diese Worte unterstreichen den Stolz und die Freude über eine Auszeichnung, die weit über kommerziellen Erfolg hinausgeht.Tradition trifft auf ModerneOlivenbauer Bastian Jordan vereint traditionelle Anbaumethoden mit modernen Techniken der Olivenölgewinnung. Die Olivenhaine auf Lesbos, ein Erbe, das über Generationen gepflegt wurde, sind die Basis für ein Produkt, das sich durch seinen einzigartigen Geschmack und seine gesundheitsfördernden Eigenschaften auszeichnet. Die Sorgfalt bei der Ernte und Verarbeitung der Oliven spiegelt sich in jedem Tropfen des goldenen Öls wider.Nachhaltigkeit im Herzen der ProduktionEin charakteristisches Merkmal, das Jordan Olivenöl von der Konkurrenz absetzt, ist das konsequente Beibehalten umweltschonender Anbaumethoden, bedingt durch die geografischen Gegebenheiten. Die Olivenhaine auf Lesbos werden nicht künstlich bewässert, eine Praxis, die nicht nur Wasserressourcen schont, sondern auch die Widerstandsfähigkeit und Qualität der Oliven fördert. Diese Methode trägt zu einem ökologischen Gleichgewicht bei und unterstützt die natürliche Entwicklung der Bäume. Darüber hinaus hat der Internationale Olivenrat (IOC) festgestellt, dass ein Liter Olivenöl über seinen gesamten Produktionszyklus hinweg bis zu 10 kg CO2 binden kann. Dies unterstreicht die wichtige Rolle, die die Olivenölproduktion in den Bemühungen um die Reduzierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks und den Kampf gegen den Klimawandel spielen kann. Für Bastian Jordan und sein Team ist dieser Aspekt ein integraler Bestandteil ihrer Philosophie, der die Qualität ihres Produkts noch erhöht und ihr Engagement für die Umwelt deutlich macht.Ein Blick in die ZukunftFür Bastian Jordan und sein Team ist der Gold Award mehr als eine Trophäe; er ist ein Ansporn, weiterhin Qualität und Innovation in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. Mit Plänen, die Marke Jordan Olivenöl international weiter zu etablieren und das Bewusstsein für hochwertiges Olivenöl zu schärfen, sieht die Zukunft des Unternehmens vielversprechend aus.FazitDie Auszeichnung des Jordan Olivenöls in Los Angeles ist ein Beleg für die Leidenschaft und das Engagement einer Familie, die es verstanden hat, die reiche Tradition des Olivenanbaus mit den Anforderungen der Spitzenköche und Verbraucher zu vereinen. Ihr Erfolg erzählt eine Geschichte von Qualität, Fairness und dem unermüdlichen Streben nach Exzellenz.Webseite der Familie Jordan. (http://www.jordanolivenoel.de)Pressekontakt:Name: Bastian JordanEmail: bastian,jordan@jordanolivenoel.deTelefon: 0179 465 764 0Original-Content von: Jordan Olivenöl GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59565/5723651