NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Stellantis von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Die verbesserten Margen und gestiegenen Barmittelzuflüsse seien gut aufgenommen worden und die Aktie des Autobauers im vergangenen halben Jahr kräftig gestiegen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Inzwischen sei die Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz fair. Der Kapitalmarkttag im Juni dürfte die nächste Etappe für eine neue Überprüfung sein./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 21:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 05:00 / UTC

NL00150001Q9