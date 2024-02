EQS-News: UXLINK / Schlagwort(e): Sonstiges

SINGAPUR - Media OutReach Newswire - 28. Februar 2024 - Im Rahmen einer richtungsweisenden Einführungskampagne seit dem 1. Februar hat UXLINK, die führende Web3 Social Infrastructure-Plattform, die für ihre innovativen Leistungsmerkmale "Real World Social" und "Group" bekannt ist, das multiple Web3 Wallet-Feature eingeführt, das alle Erwartungen übertroffen hat.



Innerhalb dieses begrenzten Zeitraums führte dieses Feature zur Einrichtung und Verbindung von mehr als 978.000 neuen Web3 Wallet-Adressen mit UXLINK. Der Durchschnittswert der in diesen verbundenen Wallets gehaltenen Vermögenswerte lag bei über 70 $ in Tokens, was sich insgesamt auf bemerkenswerte 78 Millionen $ beläuft. Dieser Anstieg bei der Nutzerbeteiligung war global festzustellen und erstreckte sich auf über 100 Länder und Regionen einschließlich Vietnam, Indonesien, Nigeria, Europa und des Nahen Ostens. Beachtenswert war auch der Spitzenwert beim Verhältnis zwischen neuen Registrierungen und Benutzerverifizierungen (UV), der bei hervorragenden 42 % lag, was das Vertrauen und die Effektivität durch die "Real World Social"- und "Group"-Interaktionen unterstreicht.



Beim UXLINK Protocol handelt es um ein dezentralisiertes Real World Social-Protokoll, das es dezentralisierten Anwendungen (DApps) erlaubt, ein breites Spektrum an Social Media-Ressourcen (On-Chain und Off-Chain) zu nutzen. Diese Ressourcen umfassen Social Account-Informationen von Nutzern, Diagramme über Social Media-Beziehungen, Social Tags und Empfehlungen zu Social Media-Beziehungen, was die DApp-Entwicklung beschleunigt, die Cross-Chain-Funktionalität erleichtert und Social Data in verschiedenen Zusammenhängen harmonisiert, um die Nutzererfahrung zu optimieren und die Geschäftsziele zu erreichen.



Außerdem hat UXLINK die dritte Phase seiner mit großer Spannung erwarteten Odyssey Airdrop -Initiative eingeleitet, bei der eine Reihe aufregender Features, einschließlich Walletregistrierung, Verbindung und Check-ins, eingeführt wurde. Es werden Anreize für die Teilnehmer geschaffen, zusätzliche Belohnungen in Form von Tokens zu erhalten, wenn sie Freunde einladen, der Plattform beizutreten. Bis jetzt wurde durch die Odyssey-Initiative die Beteiligung von über 40.000 Personen gesichert, wobei geplant ist, den $UXLINK Governance Token Airdrop im März 2024 zu starten.



Mit einer Nutzerbasis von mehr als 3 Millionen verifizierten Nutzern, die sich aktiv in über 74.000 Gruppen engagieren, die insgesamt 6 Millionen Nutzer erreichen, setzt sich UXLINK dafür ein, die Web3-Landschaft als daten- und protokollbasierter Infrastrukturanbieter der nächsten Generation zu revolutionieren. Durch die Bereitstellung von Protokollen und die Zusammenarbeit mit Entwicklern und Ökosystempartnern beabsichtigt UXLINK, individuelle, auf unterschiedliche Social Media-Szenarien zugeschnittene Web3-Infrastrukturdienste bereitzustellen, die eine nahtlose Integration in beliebte Plattformen wie WhatsApp, Facebook, E-Mail-Kontakte, Kontakte aus dem Adressbuch des Mobiltelefons und Google-Kontakte ermöglichen. https://uxlink.io/ https://twitter.com/UXLINKofficial https://t.me/uxlinkofficial2 https://dapp.uxlink.io/quest Kontaktperson: Eric admin@uxlink.io



