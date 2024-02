Zürich - Dank fester Schwergewichte bewegt sich der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch wieder aufwärts. Der SMI nimmt dabei Kurs auf die nächste runde Marke von 11'500 Punkten. Generell würden sich Investoren aktuell auf den Nachrichtenfluss einzelner Unternehmen stützen, heisst es im Handel. Und insgesamt bleibe die Stimmung recht gut. Bei den übergeordneten Themen rücken die Zinserwartungen wieder in den Vordergrund. Am morgigen Donnerstag steht ...

