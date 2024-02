© Foto: picture alliance / AA | Cem Genco



Eine ausgeprägte Rallye bei ARM hat zu einer himmelhohen Bewertung geführt, so dass selbst einer der ersten Bullen des Chipdesign-Unternehmens meint, die Hausse sei zu weit gegangen. New Street Research hat die Chip-Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft, nachdem sich der Aktienkurs allein in diesem Monat mehr als verdoppelt hat. Um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, "müsste man an allen Fronten extrem erfolgreich sein", zitiert Bloomberg Analyst Pierre Ferragu. "Selbst bei einem großzügigen 40-fachen Multiplikator auf unsere über den Konsenserwartungen liegenden Erwartungen sehen wir keinen Grund, ARM über 110 US-Dollar zu kaufen. " Die Aktie schloss zuletzt bei 138 US-Dollar …