© Foto: picture alliance / newscom | KEVIN DIETSCH



Palo-Alto-Aktien befinden sich seit Montag im Rallyemodus, nachdem die ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi bekannt gab, dass sie in das Cybersicherheitsunternehmen investiert hat. Die US-Demokratin Nancy Pelosi hat 70 Call-Optionen auf Palo Alto mit einem Ausübungspreis von 200 US-Dollar erworben, die am 17. Januar 2025 verfallen, wie aus einem von Pelosi eingereichten Formular des Kongresses hervorgeht. Davon wurden 50 am 12. Februar 2024 und 20 am 21. Februar 2024 gekauft, als die Aktien des Unternehmens nach einer Abwärtskorrektur der Jahresprognose deutlich fielen. Es wird geschätzt, dass Pelosi etwa 1,1 Millionen US-Dollar für die Position gezahlt hat. Gegen …