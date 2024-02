Baierbrunn (ots) -Die Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags wird zum 1. März 2024 durch Jan Wagner für den Bereich Märkte verstärkt"Unsere Gruppe ist in den letzten Jahren durch zahlreiche Akquisitionen und Eigengründungen gewachsen, zuletzt u.a. durch den Erwerb der Looping Brand Media Group. Mit der Verstärkung unserer Geschäftsführung unterstreichen wir die Bedeutung unseres Kerngeschäfts und leiten zugleich die nächste Unternehmensphase ein, um unsere Wachstumsstrategie im Gesundheitsmarkt weiter fortsetzen zu können", so Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe.Mit Jan Wagner (47) wird ein exzellenter Vertriebsexperte in die Geschäftsführung berufen, der bereits seit rund acht Jahren im Baierbrunner Wort & Bild Verlag herausragende Arbeit leistet und sich als eng vernetzter Fachmann im Apothekenmarkt einen Namen gemacht hat. Mit ihm wurden in Baierbrunn neue Produkte geschaffen, zusätzliche Kundengruppen erschlossen und gleichzeitig das Kerngeschäft optimiert. Zukünftig wird Jan Wagner in der Geschäftsführung die Bereiche Vertrieb, Markt, Medien und Produkte verantworten."Wir freuen uns sehr, dass Jan Wagner die neue Position übernehmen wird. Mit dieser Personalie zeigen wir Kontinuität in einem so turbulenten Markt und treiben die Transformation und Expansion des Kerngeschäfts weiter voran", betont Andreas Arntzen.Zur Person Jan Wagner: Der gelernte Diplom-Volkswirt ist beim Wort & Bild Verlag seit 2016 als Leiter Gesamtvertrieb tätig. Zuvor war er ab 2012 Vertriebsleiter bei der Verlagsgruppe Dr. Dirk Ippen (u. a. Münchner Merkur, tz) und Geschäftsführer mehrerer Verlagstöchter. Davor war er beim Verlag Dierichs in Kassel tätig, als Leiter Privatkunden und Vertrieb der Hessische/Niedersächsische Allgemeine sowie Geschäftsführer der Zeitungsdruck Dierichs GmbH & Co. KG. Vor seinen Tätigkeiten im Verlagsbereich hat Jan Wagner als wissenschaftlicher Mitarbeiter an volkswirtschaftlichen Lehrstühlen der Universitäten Kassel und Düsseldorf gearbeitet. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jan-wagner-971729168/Die Wort & Bild Verlagsgruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus sowie große Beliebtheit bei den Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Apotheken Umschau, ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und das HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcast (www.gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erklären wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Der Verlag erreicht monatlich rund 25 Millionen Nutzer:innen in Print und online. Die Isartal Ventures (www.isartal-ventures.de), die Isartal Health Media (https://isartalhealth.media/) und 720 Health (https://720.health) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.Pressekontakt:Dr. Judith Pöverlein, stellv. Leitung UnternehmenskommunikationTel.: 089/744 33-343Katharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: +49 89 74433-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/5723725