Porsche-Chef Oliver Blume hat am 25. Januar in Singapur den neuen Macan offiziell vorgestellt. Der neue Stromer aus dem Hause Porsche wird zunächst in zwei Varianten erhältlich sein: Macan 4 und als Macan Turbo. Die Reichweite soll rund 600 km betragen. Schönes Design, ansprechende Leistungsdaten. Design, die technischen Daten ok. Der neue Stromer muss ein Erfolg werden. Die Aktie hat bereits ihre Aufholjagd gestartet.Aufgrund der Tatsache, dass der Verbrenner-Macan in Europa eingestellt wird, ist ...

