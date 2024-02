Zürich - Galaxus arbeitet mit Hochdruck an der Realisierung der geplanten Schweizer Logistikstandorte Utzenstorf und Rafz. Um mittelfristig die nötigen Lagerkapazitäten für die Schweiz und Europa bereitzustellen und mögliche Engpässe zu überbrücken, plant der Schweizer Onlinehändler ein drittes Operations Center im süddeutschen Neuenburg am Rhein. Der Onlinehändler Galaxus platzt aus allen Nähten. Die Ausbauoptionen am bestehenden Logistikhub Wohlen/Dintikon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...