Der Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat seinen Geschäftsbericht für 2023 vorgestellt und operativ deutliche Verbesserungen gezeigt. Hält der Trend an, dürfte das Unternehmen in 2024 die Gewinnzone erreichen. Der Gebrauchtwagenhändler Auto1, nach eigener Angabe der größte unabhängige Händler für gebrauchte Fahrzeuge in Europa, hat sich am Mittwochmorgen mit seinem Geschäftsbericht zu Wort gemeldet. Dieser lässt gemeinsam mit dem Ausblick für 2024 den Sprung in die Gewinnzone erwarten. Operatives Ergebnis deutlich verbessert . . . Ein Minus von knapp 93 Prozent - das ist die katastrophale Bilanz der Aktie des Unternehmens seit dem Börsengang im Februar 2021. Profitierte Auto1 zum IPO von einem …