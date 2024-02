Hanshow, ein führendes Unternehmen bei Innovationen für den Einzelhandel, hat heute eine Reihe von Green Store Solutions vorgestellt, die den Einzelhandel auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft voranbringen sollen. Außerdem hat Hanshow zusammen mit den Technologiepartnern Microsoft, Intel und E Ink einen umfassenden Green Digitalization Report veröffentlicht.

Hanshow at EuroCIS 2024 (Photo: Business Wire)

Die Polaris Pro Electronic Shelf Labels (ESL) Serie zeichnet sich durch ein hohes Bildschirm-Gehäuse-Verhältnis, mehrfarbige Anzeigemöglichkeiten und ein vom Benutzer austauschbares Batteriesystem aus, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist und Hanshows Engagement für Nachhaltigkeit verdeutlicht. Diese fortschrittliche ESL-Lösung wird den Papierabfall reduzieren, die Preisgenauigkeit verbessern und die Gesamtästhetik moderner Einzelhandelsumgebungen verbessern.

Ausgehend von der innovativen Führungsrolle von Polaris Pro, gehen die Green Store Solutions von Hanshow über ESLs hinaus und umfassen dynamisches In-Store-Marketing und KI-gesteuerte Lösungen. Diese Innovationen optimieren die Leistung der Geschäfte durch gezielte Werbeaktionen, eine präzise Bestandsverwaltung und Erkenntnisse aus Daten in Echtzeit, die einen intelligenteren und umweltfreundlicheren Betrieb ermöglichen.

Um die Grenzen dessen, was im Einzelhandel möglich ist, weiter zu verschieben, integriert Hanshow die GenAI-Technologie in seine digitalen Einzelhandelslösungen und verbessert so die betriebliche Effizienz und das Einkaufserlebnis. Dieser Einsatz von GenAI vereinfacht komplexe Prozesse und Entscheidungsfindungen und macht die Abläufe im Einzelhandel effizienter und intuitiver. GenAI dient als Assistent für Mitarbeiter und Kunden in den Geschäften und ermöglicht eine einfachere Navigation, personalisierte Einkaufserlebnisse und eine höhere Produktivität der Mitarbeiter.

Hanshows aussagekräftiger Green Digitalization Report hebt die doppelten Vorteile von Digitalisierung und Nachhaltigkeit hervor. Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit Microsoft, Intel und E Ink erstellt wurde, bietet einen tiefen Einblick, wie Einzelhändler die grüne Digitalisierung als doppelten Wachstumsmotor nutzen können, indem sie Ökoeffizienz mit bahnbrechender Innovation verbinden.

"Hanshow ist stolz darauf, an der Spitze der Bewegung für eine grünere, digitalere Zukunft des Einzelhandels zu stehen", sagte Liangyan Li, SVP und Head of Global Sales bei Hanshow. "Mit der Einführung der Polaris Pro Serie und unseren umfassenden Green Store Solutions, einschließlich unserer Pionierarbeit bei GenAI, ebnen wir Einzelhändlern den Weg, nachhaltig zu wirtschaften, ohne Kompromisse bei der Kundenzufriedenheit oder der operativen Exzellenz einzugehen."

Zur Förderung der vielen spannenden Möglichkeiten, wie Technologie eine stärkere Grundlage für Nachhaltigkeit im Einzelhandel schafft, beschreibt der Green Digitalization Report von Hanshow umsetzbare Strategien, um Nachhaltigkeit durch innovative Technologien in den Kerngeschäftsbetrieb zu integrieren. Der Bericht wurde gemeinsam mit wichtigen Beiträgen von Branchenpartnern wie Microsoft, Intel und E Ink veröffentlicht und hebt die unzähligen Möglichkeiten hervor, wie neue technologische Fortschritte in den Bereichen KI, IOT und datengesteuerte Entscheidungsfindung das Management optimieren, die Ressourcenverschwendung und die Kosten in den Geschäften reduzieren, die Arbeitsproduktivität und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter verbessern und die Kundenerfahrungen sowohl in den Geschäften als auch online genauer nachverfolgen und anpassen können, während sie gleichzeitig den Einzelhändlern helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Einzelhändler, die sich für die Polaris Pro-Serie, die Suite von Green Store Solutions und die Ergebnisse des Green Digitalization Report interessieren, sind eingeladen, sich mit dem Hanshow-Team in Verbindung zu setzen. Es werden Demonstrationen und Beratungen angeboten, um zu zeigen, wie diese Initiativen nahtlos in die bestehenden Rahmenbedingungen des Einzelhandels integriert werden können.

Über Hanshow

Hanshow ist einer der Weltmarktführer in der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und von digitalen Lösungen für den stationären Einzelhandel. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von maßgeschneiderten IoT-Touchpoints und digitalen Lösungen für den stationären Einzelhandel, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Die Lösungen von Hanshow haben einer großen Anzahl von Geschäften in mehr als 50 Ländern und Regionen geholfen, ihre Abläufe zu rationalisieren, Preisstrategien zu optimieren und den Kunden ein persönlicheres Erlebnis zu bieten. Erfahren Sie mehr unter www.hanshow.com.

