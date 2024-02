EQS-News: Neotech Metals Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Neotech Metals schließt Oberflächenexplorationsprogramm bei Thor ab und beginnt mit Feldprogramm auf dem Projekt Foothills



Vancouver, British Columbia, 28. Februar 2024 / IRW-Press / - Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder das "Unternehmen"), ein Mineralexplorationsunternehmen, freut sich, den Abschluss eines umfassenden Feldprogramms auf seinem Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Thor in der östlichen Wüstenregion Mojave in Nevada sowie die Planung eines bevorstehenden "Grassroots"-Feldprogramms auf seinem neu erworbenen Projekt Foothills, nordöstlich von Kelowna in British Columbia, bekannt zu geben. Die Belegschaft von Neotech war über mehrere Wochen am Standort des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Thor im US-Bundesstaat Nevada zugegen und entnahm über 800 Bodenproben sowie 50 Gesteins- und Splitterproben. Zielsetzung dieses rigorosen Programms ist der Aufbau einer robusten Bodendatenbank, die nicht nur als Grundlage für unsere zukünftige Exploration dienen soll, sondern auch zur Validierung historischer Ergebnisse; alle Proben befinden sich derzeit auf dem Weg ins Labor zur detaillierten Analyse. CEO Reagan Glazier erklärt: "Der Abschluss unseres Oberflächenexplorationsprogramms bei Thor stellt einen bedeutenden Meilenstein für Neotech Metals dar und ebnet den Weg für künftige Explorationsbemühungen. Wir freuen uns, das aussichtsreiche Projekt Thor weiterzuentwickeln und im US-Bundesstaat Nevada tätig zu sein, der laut der jährlichen Umfrage des Fraser Institute zu den besten Bergbaugebieten der Welt zählt." Das Unternehmen freut sich ferner bekannt zu geben, dass aufgrund der geringeren Schneedecke sowie des Zugangs und der Logistik auf dem neu abgesteckten Projekt Foothills frühzeitig in die Feldsaison gestartet werden und ein Basisfeldprogramm aufgenommen werden kann. Die Crews werden den anomalen Flusssediment-Daten durch die Entnahme zusätzlicher Flussproben sowie durch regionale geologische Kartierungs- und Probenahmeprogramme nachgehen, um angereicherte Zonen mit einer REE-Mineralisierung zu finden. Das Projekt Foothills umfasst neun Mineral-Claims mit 16.500 Hektar Gesamtfläche und verfügt über einen umfangreichen Straßenzugang zu allen Ecken des Projekts. Das Projekt befindet sich 90 Kilometer nordöstlich von Kelowna und verfügt über eine nahe gelegene Infrastruktur sowie über lokale Dienstleistungen und Arbeitskräfte. Den aktuellen Bericht des BCGS (Januar 2024) können Sie hier abrufen. Nähere Informationen erhalten Sie über: Reagan Glazier, Chief Executive Officer E-Mail: info@neotechmetals.com Telefon: +1 403-815-6663 Über Neotech Metals Corp. Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Regionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren. Das Unternehmen ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia, Kanada), und hält sämtliche Anteile an seinem Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet TREO, das 90 Kilometer nordöstlich von Prince George (British Columbia), entfernt liegt. Außerdem hat es Optionen auf das Nickel-Kobalt-Konzessionsgebiet EBB in British Columbia (Kanada), und 22 Bergbauclaims, die das REE-Konzessionsgebiet Thor umfassen, ein Konzessionsgebiet im frühen Explorationsstadium in der östlichen Mojave-Wüste, rund 119 Kilometer südlich von Las Vegas. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Erwartungen und Annahmen, einschließlich zukünftiger Pläne und Ziele der Neotech Metals Corp. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten unterworfen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!



