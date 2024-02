© Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Trotz eines soliden Earningsberichts von Berkshire Hathaway sind Analysten der Wall Street vorsichtig, was die Bewertung von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft angeht. Berkshire Hathaway hat am Samstag einen Anstieg des Betriebsergebnisses um 28 Prozent auf 8,48 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal gemeldet. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass seine Barmittel auf einen Rekordwert von 167,6 Milliarden US-Dollar gestiegen sind und damit den bisherigen Höchststand von 157,2 Milliarden US-Dollar aus dem vorangegangenen Quartal übertroffen haben. Einige Marktteilnehmer sehen in dem hohen Cash-Bestand eine Warnung an den Markt. Während die Berkshire-Aktien der Klasse A und B am …