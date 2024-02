Während Apple Insidern zufolge das Prestigeprojekt eines eigenen Elektroautos auf Eis gelegt hat (DER AKTIONÄR berichtete), verkündete Elon Musk am heutigen Mittwochmorgen neue Informationen zum heiß ersehnten Tesla Roadster. Dieser soll bereits im kommenden Jahr auf den Straßen unterwegs sein."There will never be another car like this, if you could even call it a car." Mit diesen Worten beschrieb Musk in einer Reihe von Tweets den Tesla Roadster. Dieser soll ein überarbeitetes Design haben und ...

