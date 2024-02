Der klägliche Versuch einer Erholung kam bei der HelloFresh-Aktie am Montag schon wieder zum Erliegen. Das Papier rutschte um rund 11,8 Prozent in die Tiefe und landete bei nur noch 11,12 Euro. Am Nachmittag wurde bei 10,92 Euro sogar ein neues 52-Wochen-Tief erreicht. Zustande gekommen ist die schlechte Stimmung vor allem durch negative Analystenkommentare.Anzeige:Die Schweizer Großbank UBS hat sich HelloFresh (DE000A161408) vor den für Mitte März erwarteten Zahlen zur Brust genommen und zeichnet ein wenig erfreuliches Bild. Es wird mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...