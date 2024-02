Mit dem neuen Issuer erhalten Nutzer des Kubernetes cert-manager schnell vertrauenswürdige TLS-Zertifikate

GMO GlobalSign, Inc, eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von digitalen Signier-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für das IoT, gab heute die Verfügbarkeit des "Issuer for Kubernetes cert-manager" bekannt. Durch eine Integration von GMO GlobalSigns Zertifikatsmanagement-Plattform Atlas ermöglicht es der neue Issuer den Nutzern von cert-Manager, schnell vertrauenswürdige TLS (X.509)-Zertifikate zu erhalten und so die Sicherheit von Kubernetes-Workflows zu verbessern. Das beliebte Open-Source-Tool für Unternehmen, das täglich 5 Millionen Mal heruntergeladen wird, vereinfacht den Prozess der Zertifikatsausstellung und -verwaltung in Kubernetes.

Der Kubernetes cert-manager stellt Zertifikate aus einer Vielzahl von Quellen aus, beispielsweise von GMO GlobalSign. Die neue Integration löst das Problem, dass Kubernetes-Workloads in Produktionsumgebungen mit unsicheren Funktionen betrieben werden. Viele Unternehmen nutzen Kubernetes für die Verwaltung von Produktions-Workloads, führen diese jedoch mit unsicheren Zertifikaten aus, z. B. mit selbstsignierten Zertifikaten zur Sicherung der Kommunikation innerhalb der Cluster. Aber mit GMO GlobalSigns Issuer für cert-manager können Unternehmen jetzt problemlos vertrauenswürdige TLS-Zertifikate erhalten, um die Kommunikation innerhalb von Kubernetes-Clustern zu authentifizieren und zu sichern.

"Unser Issuer for Kubernetes cert-manager hilft Unternehmen, ihre Kubernetes-Cluster abzusichern. Und das unabhängig von der Art des Projekts. Er erzeugt ein vertrauenswürdiges TLS-Zertifikat, das einfach und automatisch installiert wird", sagte Yateesh Bhardwaj, Produktmanager, GMO GlobalSign. "Wir freuen uns auch, als einer der wenigen Akteure auf dem CA-Markt den vertrauenswürdigen Issuer for cert-manager einzuführen, der die problemlose Sicherung von Kubernetes-Workloads ermöglicht."

GMO GlobalSigns Issuer for cert-manager wird eine Vielzahl von Softwareexperten ansprechen, einschließlich der Bereiche DevOps, Infrastruktur, Public Key Infrastructure (PKI) und Software.

Der cert-manager Issuer ist kostenlos und über GitHub verfügbar unter https://www.github.com/globalsign/atlas-cert-manager.

Als eine der weltweit am tiefsten verwurzelten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren weltweit ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hochskalierte Public Key Infrastructure (PKI) und Identität unterstützt das Unternehmen Milliarden von Diensten, Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. GMO GlobalSign ist ein Tochterunternehmen von GMO GlobalSign Holdings, K.K., einem Mitglied der in Japan ansässigen GMO Internet Group, und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.globalsign.com.

