Zürich - Die Notierungen am Schweizer Aktienmarkt ziehen am Mittwoch moderat an. Beobachter sprechen von einem eher dünnen Handel, wie auch die Handelsspanne von knapp 40 Punkten zeigt. Immerhin hat sich der SMI im Verlauf des Vormittags bis auf 2 Punkte an die 11'500er Marke vorgearbeitet. Vor allem die Pharmaschwergewichte erweisen sich als Stützen. Insgesamt dürfte aber auch der weitere Handel in eher engen Bahnen verlaufen. Vor den am morgigen ...

