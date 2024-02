DJ MÄRKTE EUROPA/DAX in Rekordlaune - Reckitt mit Kurseinbruch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten ist unverändert gut. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 17.587 Punkte. Mit 17.605 Punkten reichte es am Vormittag für den deutschen Leitindex erneut für ein neues Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,1 Prozenz im Minus bei 4.882 Zählern. Die Impulse für die Einzelwerte liefert die Berichtssaison, Reckitt-Benckiser werden nach Zahlenausweis abgestraft.

Zudem rückt das Zinsthema wieder stärker ins Bewusstsein, denn am Donnerstag steht in den USA der PCE-Deflator der persönlichen Ausgaben auf dem Kalender. Er gilt als einer der wichtigsten Inflationsindikatoren, auf den auch die US-Notenbank achtet. Wie die Deutsche Bank anmerkt, werden an den Finanzmärkten in der Zwischenzeit nur noch Zinssenkungen in den USA für das laufende Jahr von 77 Basispunkten eingepreist. Damit liege die Markterwartung nun auf Linie mit dem Ausblick der US-Notenbank.

Wie aus dem Global Investment Returns Yearbook 2024 der UBS hervorgeht, wurden die meisten langfristigen Anlagerenditen während Lockerungszyklen der US-Notenbank erwirtschaftet. Demnach befanden sich von 1914 bis 2023 die US-Märkte in 45 Prozent der Zeit in einer Phase steigender Zinsen und in 55 Prozent der Zeit in einer mit fallenden Zinsen. Die annualisierten Renditen von US-Aktien und -Anleihen betrugen während der Lockerungszyklen 9,4 bzw. 3,6 Prozent, verglichen mit 3,6 bzw. minus 0,3 Prozent während der Anstiegszyklen.

Reckitt Benckiser Schlusslicht

Mit einem Kurseinbruch von gut 11 Prozent reagieren Reckitt Benckiser in London auf die Geschäftszahlen 2023. Bei dem Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren habe es nicht nur Buchhaltungsprobleme gegeben, sondern auch jeder einzelne Geschäftsbereich habe die Wachstumserwartungen verfehlt, kommentieren die Analysten von RBC. Man habe sich zwar schon auf nicht so gute Ergebnisse eingestellt, aber alles zusammengenommen seien die Geschäftszahlen "wirklich übel und nicht nur schlecht". Zum Buchhaltungsfehler ergänzen die Analysten, er führe dazu, dass der Nettoumsatz 55 Millionen Pfund niedriger ausfalle. Es werde Unsicherheit geschürt, ob es sich dabei nur um ein isoliertes Ereignis handele.

Im MDAX geht es für Lanxess um 4,4 Prozent nach unten. Das Chemieunternehmen hat eine Wertminderung von 413 Millionen Euro auf den Firmenwert mitgeteilt. Die Jefferies-Analysten verorten den Schritt des Unternehmens weitgehend im Zusammenhang mit der Übernahme von Emerald Kalama. Auf das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen soll die Wertminderung keine Auswirkung haben.

Bei ASMI verstimmt der Ausblick

Als im Rahmen der Erwartungen liegend beschreibt Jefferies die Viertquartalszahlen von ASM International. Positiv heben die Analysten allerdings den Auftragseingang des Ausrüsters der Halbleiterindustrie hervor. Der Ausblick liege indes unter den Erwartungen. Allerdings sei das Management des Unternehmens für konservative Ausblicke bekannt. Das Geschäftsumfeld bleibe günstig. Die Aktie verliert in Amsterdam 3,2 Prozent, für Infineon geht es um 3,6 Prozent nach unten.

Für Just Eat Takeaway geht um mehr als 5 Prozent abwärts. Während sich die Geschäftszahlen und der Ausblick im Rahmen der Erwartungen bewegen, belasten laut Citi weitere Abschreibung auf Akquisitionen in Nordamerika. Im Gefolge geben Delivery Hero um 3,1 Prozent nach.

In Oslo legen Nel Asa um 6,6 Prozent zu. Das Wasserstoffunternehmen erwägt eine Abspaltung seines Treibstoffgeschäftes. Dadurch entstünden zwei gering korrelierte Unternehmen ("Pure Plays"), was Finanzanalysten aufgrund ihrer Diversifikationswünsche gerne sähen, heißt es.

Holcim notieren nach Geschäftsausweis knapp im Minus (-0,5%). Der Zementhersteller hat nicht nur Rekordzahlen vorgelegt, sondern zudem gemeldet, die Ziele für 2025 bereits aktuell erreicht zu haben. Dazu soll die Dividende kräftig erhöht werden und ein separates Listing des US-Geschäfts vorangetrieben werden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.881,66 -0,1% -4,08 +8,0% Stoxx-50 4.291,61 -0,2% -8,31 +4,8% DAX 17.587,19 +0,2% 30,70 +5,0% MDAX 25.774,08 -0,7% -190,74 -5,0% TecDAX 3.402,42 -0,7% -24,90 +2,0% SDAX 13.734,01 -1,1% -150,11 -1,6% FTSE 7.626,63 -0,7% -56,39 -0,6% CAC 7.943,76 -0,1% -4,64 +5,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,44 -0,02 -0,13 US-Zehnjahresrendite 4,28 -0,02 +0,40 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di, 17:02 % YTD EUR/USD 1,0816 -0,3% 1,0821 1,0849 -2,1% EUR/JPY 162,93 -0,2% 163,08 163,18 +4,7% EUR/CHF 0,9518 -0,1% 0,9532 0,9538 +2,6% EUR/GBP 0,8549 -0,0% 0,8553 0,8552 -1,4% USD/JPY 150,64 +0,1% 150,72 150,39 +6,9% GBP/USD 1,2651 -0,3% 1,2652 1,2685 -0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2175 +0,0% 7,2171 7,2116 +1,3% Bitcoin BTC/USD 58.985,27 +3,6% 57.451,99 56.842,15 +35,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,03 78,87 -1,1% -0,84 +7,8% Brent/ICE 82,81 83,65 -1,0% -0,84 +7,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 25,45 24,55 +3,7% +0,90 -25,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.027,35 2.030,33 -0,1% -2,98 -1,7% Silber (Spot) 22,36 22,48 -0,5% -0,12 -6,0% Platin (Spot) 882,37 893,00 -1,2% -10,63 -11,1% Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,5% -0,02 -2,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

