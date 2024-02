© Foto: Nick Wagner - picture alliance / Xinhua News Agency |



Keine zwei Tage hat die Meldung dem Ölpreis Auftrieb gegeben, wonach die OPEC+ ihre Förderkürzungen bis zum Jahresende verlängern will. Eine Meldung aus den USA war für den Markt wichtiger. Der Ölpreis fiel nach einem zweitägigen Anstieg, da Anzeichen für einen Anstieg der US-Lagerbestände die Erwartungen an eine Verlängerung der Angebotskürzungen durch die OPEC+ überlagerten. Die globale Referenzsorte Brent verbilligte sich um ein Prozent auf 82,83 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie in den ersten beiden Handelstagen der Woche um 2,5 Prozent gestiegen war. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) büßte zuletzt 1,2 Prozent ein und notierte knapp unter 78 US-Dollar je Barrel. Das American …