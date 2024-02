Köln (ots) -Der Start des spektakulären RTL+ Originals "Disko 76" entführt die Streamer:innen in die Disko-Ära der 70er. Und wer nicht genug von den Disko-Beats bekommt, kann in die RTL+ Original Playlist reinhören. Die zweite Staffel des "Sex and the City" Reboots "And just like that..." bringt wieder New York-Feeling, Glamour und Freundschaft zur All Inclusive Entertainment App. Die begleitende Dokumentation feiert auf RTL+ ihre Deutschlandpremiere und zeigt, wie es hinter den Kulissen aussieht. RTL+ überträgt außerdem Bushidos Tour-Auftakt im exklusiven Livestream. Und alle Reality-Fans aufgepasst: Der ultimative Beziehungstest geht auf "Temptation Island" in die sechste Runde. Zusätzlich zur Neuauflage stehen alle 52 Folgen der Original-Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" auf RTL+, toggo.de und in der TOGGO App zum Abruf bereit. Auch die gesamte "Harry Potter"-Filmreihe verzaubert wieder jeden Fan. Teil der Podcast-Highlights ist u.a."11 Leben: Die Welt von Lothar Matthäus".Fiction im März 20241. März: "Das Boot", Staffel 1-31. März: "90210", Staffel 51. März: "Meister Eder und sein Pumuckl", Staffel 1 & 2, 52 Folgen, auch in der TOGGO App12. März: "Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi", Film 2, am 19.3 bei RTL15. März: "Our Flag Means Death", Staffel 2, exklusiv, 8 Folgen23. März: "And just like that...", Staffel 2, 11 Folgen, (Außerdem verfügbar: Dokumentation)28. März: "Disko 76", RTL+ Original, 6 Folgen, (Außerdem verfügbar: Playlist)Reality im März 202421. März: "Temptation Island", Staffel 6, (Außerdem verfügbar: Playlist)Dokumentation im März 202410. März: "Moment of Proof - Der letzte Beweis", 15 Folgen, auch bei RTL Crime23. März: "Sex and the City: Behind the Scenes", exklusive Deutschlandpremiere29. März: "Der ONLINE KILLER - Der Tod kommt live", auch bei RTL CrimeFilme im März 20241. März: "Harry Potter" Filmreihe 1-815. März: "Voll auf die Nüsse"15. März: "Glauben ist alles!"15. März: "Nachts im Museum"15. März: "Nachts im Museum 2"15. März: "Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal"15. März: "Verrückt nach Mary"24. März: "Don't Worry Darling"31. März: "Ein Prinz zu Weihnachten"Live-Konzerte im März 202421. März: Livestream: Bushido Konzert "König für immer"Sport im März 20241. März: LIVE: "Formel 1 Bahrain - Qualifying"4. März: "Premier League: Aston Villa vs. Tottenham Hotspur"7. März: "UEFA Europa League & Conference League: Achtelfinale, Hinspiele"8. März: LIVE: "Formel 1 Qualifying Saudi-Arabien"10. März: "Premier League: Sheffield United vs. Arsenal London"14. März: "UEFA Europa League & Conference League: Achtelspiele, Rückspiele"15. März: LIVE: Auslosung Viertel- und Halbfinale UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League"17. März: "Premier League: Brighton & Hove Albion vs Manchester City21. März: "UEFA: European Qualifiers: Portugal - Schweden"22. März: "UEFA: European Qualifiers: Niederlande - Schottland", auch bei NITRO23. März: LIVE: "Formel 1 Qualifying Australien"30. März: "Premier League: FC Brentford vs. Manchester United"RTL+ Kids im März 20241. März: "CoComelon Danceparty", Staffel 1, 50 Folgen22. März: "Peppa Pig", Staffel 10, 26 FolgenHörbücher1. März: Andreas Gruber, "Last Line of Defense 1 - Der Angriff" (aus der Partnerschaft mit der PRH Verlagsgruppe)1. März: Carmen Kroll, "Mein Kopf, ein Universum - von Carmushka" (aus der Partnerschaft mit Deezer)12. März: Laura Kneidl, "Verliebe.dich.Nicht. - Berühre mich nicht-Reihe, Teil 5" (aus der Partnerschaft mit Deezer)15. März: Petra Hammesfahr, "Das letzte Opfer" (aus der Partnerschaft mit Deezer)15. März: David Safier, Dritte Folge, "Miss Merkel: Mord auf Hoher See"Podcast6. März: "11 Leben: Die Welt von Lothar Matthäus"Musik21. März: Playlist "Temptation Island"28. März: Playlist "Disko 76"Weitere Infos zu ausgewählten Highlights im März:1. März: "Meister Eder und sein Pumuckl", Staffel 1 & 2, 52 Folgen, auch in der TOGGO AppZusätzlich zur Neuauflage stehen alle 52 Folgen der Original-Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" auf RTL+, toggo.de und in der TOGGO App zum Abruf bereit. Die charmante deutsche Kinder- und Familienserie, produziert von 1982 bis 1989, folgt den Abenteuern des frechen Kobolds Pumuckl und seines menschlichen Freundes, des Schreinermeisters Franz Eder (Gustl Bayrhammer) und basiert auf den beliebten Büchern von Ellis Kaut.1. März: Hörbuch: Carmen Kroll - Mein Kopf, ein Universum - von Carmushka (Aus der Partnerschaft mit Deezer)Einzigartig turbulent und auf ungewöhnliche Weise wunderbar normal - so würde Autorin, Creatorin und Karma-Expertin Carmen Kroll (@carmushka) ihr Leben beschreiben, wenn sie es in einer Zeile zusammenfassen müsste. Da sie aber direkt ein ganzes Buch zur Verfügung hat, nimmt sie die Hörer:innen Kapitel für Kapitel mit in ihr Universum und erzählt, wie sie sich seit ihrer Kindheit Herzenswünsche erfüllt: Von der großen Liebe über die Traumkarriere bis hin zum sich unendlich drehenden Karma-Kreislauf.21. März: "Temptation Island", Staffel 6, (Außerdem verfügbar: Playlist)Die Insel der Versuchung ist zurück! Vier neue Paare testen ihre Liebe unter der Sonne Kroatiens - in der 6. Staffel des erfolgreichen RTL+ Originals "Temptation Island - Versuchung im Paradies", erneut moderiert von Lola Weippert. Ab dem 21. März 2024 steht wöchentlich eine von 12 neuen Episoden sowie eine Wiedersehensshow auf RTL+ und im Anschluss noch der "Aftershow-Podcast" auf RTL+ zum Abruf bereit. Auf eine Sneak Peek können sich Reality-Fans schon eine Woche früher ab 14.3. freuen. Die 6. Staffel wurde erneut von Banijay Productions Germany produziert.21. März: RTL+ überträgt live und exklusiv Konzert von Bushido8 Jahre mussten seine Fans auf das Comeback warten, jetzt kehrt Bushido zurück auf die große Bühne. 2024 geht der Rapper mit seinem neuen Album auf "König für Immer" -Tour. Für ihn wird es die letzte Tour sein und damit ein besonderes Abschiedsgeschenk. Am 21. März fällt der erste Vorhang in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Die Karten sind bereits restlos vergriffen. Doch Fans der Deutschrap-Legende, die kein Ticket ergattern konnten, können aufatmen. RTL+ überträgt Bushidos Tour-Auftakt im exklusiven Livestream. Die Live-Übertragung des ersten Tour Konzerts aus Berlin ist nur auf RTL+ und exklusiv für RTL+ Abonnent:innen (ab RTL+ Premium) verfügbar.23. März: "And just like that...", Staffel 2, 11 Folgen, (Außerdem verfügbar: Dokumentation)Nach dem Erfolg der ersten Staffel der von Executive Producer Michael Patrick King produzierten Serie "And Just Like That..." steht nun Staffel 2 in den Startlöchern und ist ab dem 23. März mit allen elf Folgen auf RTL+ abrufbar. Die Free-TV-Premiere der neuen, 2. Staffel wird zudem in der 2. Jahreshälfte 2024 bei VOX gezeigt. Staffel 1 konnte den besten Serienstart einer Lizenzserie auf RTL+ markieren und avancierte international auf Anhieb zum meist gesehenen Max-Original.28.3.: "Disko 76", RTL+ Original, 6 Folgen, (Außerdem verfügbar: Playlist)Freiheit, Liebe und Musik: Zum Disko-Soundtrack der 70er feiert das spektakuläre Fiction-Original - ein Gemeinschaftsprojekt der BCA - den Aufbruch in eine neue Ära. 1976: Die Diskowelle schwappt bis nach Bochum. Überwältigender Freiheitsdrang trifft auf spießige Konventionen, Disko-Beat auf gediegenen Schlager, Glamour auf Kohlenstaub. Die neue fiktionale RTL+ Eigenproduktion "Disko 76", produziert von UFA Fiction, erzählt zu einem Soundtrack unvergesslicher Disko-Hits von Boney M., Donna Summer, ABBA, Kool and the Gang u.v.m. die Geschichte von Doro und ihren Geschwistern, die mehr vom Leben wollen als den Erwartungen ihrer Eltern zu entsprechen.1.3: "Harry Potter" Filmreihe 1-8Hogwarts öffnet wieder seine Tore: Mit elf Jahren erfährt der Waise Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er magische Kräfte besitzt und die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchen wird. Fortan meistert er mit seinen besten Freunden Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) magische Abenteuer. 