Geht die Ethereum-Rallye bis zum Dencun Upgrade weiter?

Am Kryptomarkt steigen die Kurse wieder. Bitcoin bewegt sich auf die 60.000 Dollar Marke zu und auch die zweitgrößte Kryptowährung ETH lässt sich nicht abhängen und zeigt eine starke Performance. In der letzten Woche ist Ethereum um mehr als 11 % gestiegen. Neben der Stärke von Bitcoin dürfte vor allem das bevorstehende Dencun Upgrade dazu beitragen, dass Ethereum ordentlich zulegt. Das Upgrade ist für den 13. März geplant und bis dahin könnte sich die Rallye fortsetzen.

Plus 45 %

Der große Bullrun am Kryptomarkt wird eigentlich erst in der Zeit nach dem Bitcoin Halving erwartet. Derzeit sieht es aber stark danach aus, als wären die Bullen schon jetzt nicht mehr aufzuhalten. Wer denkt, dass Bitcoin mit einem Plus von mehr als 36 % schon ordentlich zugelegt hat, sieht bei Ethereum, dass es auch noch besser geht. Im letzten Monat ist der ETH-Kurs um mehr als 45 % gestiegen.

(Ethereum Kursentwicklung in den letzten 30 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Hauptverantwortlich für den Anstieg dürfte wohl das geplante Dencun Upgrade sein. Damit soll die Blockchain, die vielen zu langsam und zu teuer ist, skalierbarer werden. Die Transaktionskosten liegen auf Ethereum zur Zeit oft bei 20 - 30 Dollar, in Zeiten hoher Auslastung noch deutlich höher. Dieses Problem dürfte schon bald gelöst werden. Ab 13. März kommt es zur Änderung im Mainnet, wobei ein Teil der Daten nicht mehr auf der Main Chain verarbeitet werden soll, sodass Transaktionen schneller und günstiger verarbeitet werden können.

Ein Blick auf frühere wichtige Neuerungen im Ethereum-Ökosystem zeigt, dass es dabei immer wieder zu einer Rallye in den Tagen und Wochen davor gekommen ist, auch wenn nach der tatsächlichen EInführung Gewinnmitnahmen Überhand genommen haben und der Kurs anschließend eingebrochen ist. Diesmal könnte es aber anders sein.

Aussicht auf Spot Ethereum ETFs

Die Rallye wird diesmal nicht nur vom Dencun Upgrade angetrieben. Auch die Aussicht auf Ethereum ETFs in den USA bringt Investoren dazu, in die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zu investieren. Das könnte auch dazu führen, dass diesmal keine größere Korrektur nach dem Upgrade folgt. Immerhin ist der Bitcoin-Kurs in den 3 Monaten vor den ETFs um über 70 % gestiegen.

The Spot Ethereum ETF will be the next big hype… pic.twitter.com/iqq51u86G9 - Mister Crypto (@misterrcrypto) February 26, 2024

Bis es zu einer Entscheidung der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC kommt, ob auch die Ethereum ETFs genehmigt werden, sind es jetzt noch weniger als 3 Monate. Bis dahin könnte ETH schon bei mehr als 4.000 Dollar notieren. Diesmal deutet also einiges darauf hin, dass es anders sein könnte als bei früheren Neuerungen bei Ethereum und die Rallye am 13. März noch nicht enden könnte. Die ETH ETFs könnten nochmal ähnlich viel Kapital in den Markt spülen, wie es schon bei den Bitcoin Fonds zu beobachten ist, da viele Unternehmen und Privatpersonen trotz der hohen Renditemöglichkeiten nicht in BTC investieren wollen oder können, da sich das mit ihren Werten aufgrund der möglichen Auswirkungen auf die Umwelt nicht vereinbaren lässt.

Ethereum bietet hier eine deutlich umweltschonendere Investitionsmöglichkeit, da der Energiebedarf hier im Gegensatz zu Bitcoin verschwindend gering ist. Inzwischen gibt es aber auch für umweltbewusste Anleger zahlreiche Alternativen zu Ethereum und Bitcoin, wie zum Beispiel Green Bitcoin ($GBTC), der aktuell in den Fokus der Anleger rückt.

