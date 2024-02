Die schlüssellose Retrofit-Heimzugangslösung steht nun für Vorbestellungen auf Kickstarter zur Verfügung

Aqara, ein führender Anbieter von Smart Home-Produkten, freut sich auf den Start der Crowdfunding-Kampagne für seine neueste Heimzugangslösung das Smart Lock U200 auf Kickstarter. Auf Flexibilität, Bequemlichkeit und Sicherheit ausgelegt, basiert das U200 Türschloss auf dem neuesten Thread-Protokoll und ist nativ Matter-fähig mit dem Ziel einer mühelosen Integration in möglichst viele Smart-Home-Geräte aller Systeme und Marken 1

Im Zentrum von Aqara U200 steht die Nutzung moderner Technik, um den Nutzern zahlreiche sichere Zugangsoptionen zur Verfügung zustellen, die von einmaligen Fingerabdrücken bis hin zu wiederkehrenden PIN-Codes, dem Fernzugriff über Mobile Apps, Befehlen des Sprachassistenten für Aqara NFC-Karten und physischen Tasten reichen. Darüber hinaus ist Aqara bestrebt, die HomeKey-Unterstützung für das U200 Türschloss zu ermöglichen, was iOS-Benutzer in die Lage versetzt, durch einfaches Antippen eines kompatiblen iPhones oder einer Apple Watch eine Entriegelung vorzunehmen. Das U200 wird zu den ersten Matter-kompatiblen Türschlössern gehören, die eine HomeKey-Entriegelung unterstützen, und das Aqara Team scheut keine Zeit bei der Entwicklung und Erprobung vor einer Bereitstellung optimierter Erlebnisse 2

Das U200 verfügt über ein Retrofit-Design, das eine problemlose Installation für bestehende Türen ermöglicht ohne die Notwendigkeit einer umfangreichen Modifikation oder Renovierung. Kompatibel mit den meisten Türen sowohl in Europa als auch Nordamerika, lässt es sich an vorhandenen Schließmechanismen befestigen, wie etwa europäische Zylinder (Notfunktion erforderlich) und Türriegel mit einem der mitgelieferten Adapter3. Das U200 ist dafür vorgesehen, einem breiten Spektrum von Hauseigentümern und Mietern den modernen schlüssellosen Lebensstil näherzubringen, wobei die Option bewahrt wird, dennoch herkömmliche Schlüssel benutzen zu können. Darüber hinaus können die Nutzer eine einfache gemeinsame Zugangsfreigabe, die Fernzugriffskontrolle und Echtzeit-Sperrstatus-Aktualisierungen für mehr Komfort und Sicherheit in Anspruch nehmen.

Das U200 Türschloss funktioniert mit wiederaufladbaren Li-Ion-Akkus, wobei seine Funktastatur mithilfe einer Packung mit vier AAA-Akkus oder verkabelt mit der vorhandenen Türklingelleitung (12 V 24 V Gleichstromnetzgerät) betrieben werden kann. Dank des stromsparenden Thread-Protokolls stellt das U200 Türschloss eine Akkulebensdauer von bis zu 6 Monaten zwischen jedem Aufladevorgang zur Verfügung 4 Darüber hinaus besitzt die Funktastatur einen Schutz gemäß Klasse IPX5 und kann extremer Hitze und Kälte widerstehen (-18?/0? bis 66?/151?), um die Ausdauer unter allen Klimabedingungen zu gewährleisten.

Als integraler Bestandteil eines vernetzten Zuhauses lässt sich das U200 Smart Lock reibungslos mit anderem Smart Home Zubehör kombinieren und versetzt somit die Nutzer in die Lage, ein vollautomatisches und maßgeschneidertes Smart Home Erlebnis zu schaffen. Beispielsweise, um das Haussicherheitssystem automatisch zu deaktivieren, wenn das U200 von einem Familienmitglied entriegelt wird, oder um die Innenkamera und die Video-Türklingel nach aufeinanderfolgenden Fehlversuchen beim Entriegeln der Tür wieder zu aktivieren. Mit drei zur Verfügung stehenden Farboptionen für Vorbestellungen auf Kickstarter lässt sich das U200 an die meisten Inneneinrichtungen anpassen. Damit ist es die perfekte Ergänzung für jedes Zuhause.

Das Aqara Smart Lock U200 steht nun für Vorbestellungen auf Kickstarter unter https://www.kickstarter.com/projects/aqara-u200/smartlock für diejenigen zur Verfügung, die zu den Ersten gehören möchten, um das Neueste in der Heimzugangstechnologie zu erkunden.

Das U200 kann mit der Aqara Home App über Bluetooth oder den kommenden Aqara Hub M3 verbunden werden. Die Kompatibilität mit Matter-kompatiblen Plattformen von Drittanbietern (z.B. Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings und Home Assistant) wird voraussichtlich in Wellen auf den Markt gebracht und kann nicht durch den Versand von vorbestellten Geräten zur Verfügung gestellt werden. Die HomeKey-Entriegelungsunterstützung befindet sich gegenwärtig in der Entwicklung und wird voraussichtlich über ein späteres OTA-Update verfügbar sein, nachdem das Schloss eine bestimmte Zertifizierung erhalten hat. Es gilt eine Einschränkung. Konsultieren Sie bitte die Kickstarter-Seite oder ziehen Sie den Aqara Support im Hinblick auf detaillierte Leitlinien für die U200 Türschloss-Kompatibilität zu Rate. Die sechsmonatige Akkulebensdauer basiert auf der Annahme von 8 Fingerabdruck-/NFC-Zyklen für die täglichen Sperrungen und Freischaltungen.

