Der Bitcoin steigt und steigt und steigt. Am frühen Mittwochnachmittag hat die Kryptowährung die 60.000-Dollar-Marke geknackt und zeigt nach wie vor kein Zeichen von Schwäche. Beflügelt wird sie weiterhin von den Zuflüssen in die ETFs, welche seit der Auflegung Mitte Januar bereits fast 60 Milliarden Dollar erreicht haben.(mehr in Kürze)

