Die Benchmark Investment Group hat die Coverage von MicroStrategy mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 990 US-Dollar aufgenommen. Die Aktie hat in diesem Monat allein rund 74 Prozent zugelegt. Die Aktienbewertung durch Benchmark basiert auf der Annahme, dass Bitcoin bis Ende 2025 125. 000 US-Dollar erreichen wird. MicroStrategys Geschäftsmodell basiert auf dem Erwerb und dem Besitz von Bitcoin und macht den Großteil der Bewertung des Unternehmens aus, so das Investmentbanking-Unternehmen Benchmark in einem Forschungsbericht. Benchmarks Kursziel von 990 US-Dollar liegt 24,3 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag. "Wir glauben, dass der Anstieg der Nachfrage nach Bitcoin, der aus der …