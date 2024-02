© Foto: picture-alliance/ dpa | How_Hwee_Young



Die Aktienrenditen könnten für mehr als ein Jahrzehnt schlecht ausfallen, sagt John Hussman, der die Crashs von 2000 und 2008 richtig vorausgesagt hat. Die durch FOMO ausgelöste Aktienrallye stehe vor ihrem Höhepunkt. John Hussman, der Präsident des Hussman Investment Trust, verwies auf die monströse Aktienrallye der letzten vier Monate, die zahlreiche Leitindizes vom S&P 500 in den USA bis zum Nikkei in Japan auf eine Reihe von Allzeithochs gebracht habe. Das meiste davon sei jedoch auf die "fast verzweifelte Angst der Wall Street, etwas zu verpassen" (Fear Of Missing Out, FOMO) zurückzuführen, so Hussman in einer aktuellen Mitteilung - was langfristig Probleme für Aktien bedeute. "Diese …